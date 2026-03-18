Futótűzként terjed a neten Vadai Ágnes legújabb agymenése

Annyira felbátorodtak ezen az apró kis sikeren, hogy Vadai Ágnes például a Facebook-oldalán kezdett el piszkoskodni:

„Megkérdezte tőlem egy külföldi választási megfigyelő, hogy mire figyeljen április 12-én. Mondtam neki, hogy ha lehet, mindig és mindenre!”

Egy valamit szögezzünk le, minden választáson voltak itt külföldről érkezett választási megfigyelők. A 2022-es választáskor leutazott még olyan Orbán-gyűlölő megmondóember is valamelyik vidéki körzetbe, mint Mérő László, hogy személyesen felügyelje a választás tisztaságát.

Senki, soha egyik voksolásnál sem kérdőjelezte meg a választás tisztaságát. Ennek ellenére mindig előhúzzák ezt az aljas, alaptalan kártyát, amikor már érzik, hogy vesztésre állnak.

A céljuk a hergelés és a felesleges hangulatkeltés.