idezojelek
Poszt-trauma

Futótűzként terjed a neten Vadai Ágnes legújabb agymenése

Kapkodnak az utolsó szalmaszál után.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
vadai ágnes, dk, dobrev klára, Választás 2026, mérő lászló — 2026. 03. 18. 5:21
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A DK és természetesen Vadai Ágnes most egy kicsit fellélegzett, hiszen sikerült megugraniuk a választáson való induláshoz szükséges kellő számú ajánlást.

Dobrev Klára – Fotó: MTI/Purger Tamás

Annyira felbátorodtak ezen az apró kis sikeren, hogy Vadai Ágnes például a Facebook-oldalán kezdett el piszkoskodni:

„Megkérdezte tőlem egy külföldi választási megfigyelő, hogy mire figyeljen április 12-én. Mondtam neki, hogy ha lehet, mindig és mindenre!”

Egy valamit szögezzünk le, minden választáson voltak itt külföldről érkezett választási megfigyelők. A 2022-es választáskor leutazott még olyan Orbán-gyűlölő megmondóember is valamelyik vidéki körzetbe, mint Mérő László, hogy személyesen felügyelje a választás tisztaságát.

Senki, soha egyik voksolásnál sem kérdőjelezte meg a választás tisztaságát. Ennek ellenére mindig előhúzzák ezt az aljas, alaptalan kártyát, amikor már érzik, hogy vesztésre állnak. 

A céljuk a hergelés és a felesleges hangulatkeltés. 

Az már érdekesebb, hogy Vadai Ágnessel milyen apropóból beszélt egy választási megfigyelő. Kicsoda Vadai Ágnes? A már megszűnt Dobrev-féle árnyékkormány honvédelmi minisztereként vagy egy éppen leköszönő országgyűlési képviselőként kvaterkázott Ágnes asszony?

Ezek természetesen költői kérdések…

Reméljük, hogy az állítólagos külföldi választási megfigyelő majd sajnálatát és együttérzését is ki fogja fejezni április 12-én este azért, hogy sem Vadai elvtársnő, sem pedig pártja nem lesz része az új Országgyűlésnek.

Ennyit erről.

Borítókép: Vadai Ágnes (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Gyenge utánzatot kínál a Tisza

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekintézmény

Új intézményekre van szükség

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekirán

Irán népe megérdemli a szabadságot

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekJobbik

A Jobbik-sztori véget ért

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekeurópa

Ígéret szép szó

Kondor Katalin avatarja

A magasságos EU azt is ígérte, hogy az uniós országok szuverének lesznek, holott minden van, csak szuverenitás nincs, viszont az unió országait megannyi alkalommal becsmérlik, ha önálló döntést merészelnek hozni.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
