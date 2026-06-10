Megalázó válaszokat kapott a Real Madrid, amely mégsem Oliséért ajánlott 150 millió eurót

Az Atlético Madrid reakciója

Talán a Real Madrid sem gondolta komolyan, amikor az általa említett „két klub közötti jó kapcsolat" került szóba, a rivális üzenete pedig még egyértelműbb. Az Atlético közösségi oldalán a Real közleménye sírva nevetős hangulatjelek kíséretében jelent meg, majd egy újabb bejegyzésben a klub kiegészítette a Real bejelentését az alábbi négy ponttal: XIV. Leó pápa is Atlético-szurkoló, a gárda bizony nem köszönte meg az ajánlatot, és nem is vette fontolóra azt, továbbá „hogy is ne jönnénk ki egymással, amikor még a Barcelonánál is jobban megnevettet minket?".

Egy másik posztban egy kérést is megfogalmazott az Atlético Madrid a Real Madrid irányába: az új Pérez-korszakban ne „lopjon" el annyi játékost a városi rivális akadémiájáról. Cikkünk megjelenéséig a Real nem reagált az Atlético odaszúrásaira.