Államalapító buli

Szent István Intelmei azért maradtak fenn ezer éven át, mert a közösség fennmaradásához szükséges erényeket és kötelességeket rögzítették. Az államalapítás ünnepe akkor marad igazán nemzeti, ha megőrzi a tartalmát hordozó külsőségeket: a tűzijátékot, a körmenetet, a tisztavatást és a közös jelenlétet. Ezek hordozzák a tartalmat. Aki ezeket leértékeli, az a tartalmat is gyengíti, hosszabb távon elsorvaszthatja.

Az államalapítás tiszteletete, a haza iránti tisztelet fejlett demokráciákban állampolgári kötelezettség. És talán még 2026-ban is jelentenek valamit Deák Ferenc szavai: „Kockáztathatunk mindent a Hazáért, de a Hazát kockáztatni semmiért nem szabad.”