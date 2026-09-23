A Magyar-Baka színjáték természetrajza

Baka András a nem létező tekintélyét rombolta volna, ha nyomban új jelöltet nevez meg, ezért egy számára ismerős történelmi példához nyúlt. Az általa példaképnek tekintett Sólyom László 2008-ban, amikor lejárt a Legfelsőbb Bíróság akkori elnökének mandátuma, nem egyeztetett a pártokkal és Baka Andrást jelölte a Legfelsőbb Bíróság elnöki posztjára. Mivel a jelöltet leszavazták, Sólyom egy másik jelöltet választott, de az sem ment át. Ez ment négy alkalommal és eltelt egy év úgy, hogy a harmadik hatalmi ágnak nem volt vezetője.Végül az ötödik jelölés úgy lett eredményes, hogy Sólyom közölte a Fidesz elnökével, ha nem szavazzák meg jelöltjét lemond. Baka legfőbb bíró lett.

Emelett a rendszerváltás után egyetlen nyílt, sikeres parlamenti elutasítás volt a legfőbb ügyészi poszt kapcsán, talán nem meglepő, hogy ez is kinek a nevéhez köthető. 2006. július 3-án Sólyom László – pártokkal előzetesen nem egyeztetve – Horányi Miklóst jelölte. Az MSZP–SZDSZ többség 154 igen / 194 nem arányban leszavazta. Indok: kevés ügyészi vezetői tapasztalat, Polt Péterhez kötődés. Sólyom nem jelölte újra ugyanazt a személyt. Később Kovács Tamást választották meg.

Visszatérve, a jelenlegi cél tehát annak elhitetése, hogy Baka András nem Magyar Péter bábja. Erre szolgál a színjáték. Magyar Péter erre ráerősítve kijelentette: “Szokatlannak tűnhet, hogy egy köztársasági elnök önálló szereplő, és nem a kormányzati hatalom bábja.” Ezt követően pedig a közvélemény szemben megalázó módon leszavazzák a jelöltjét. A Tisza párt csodaváró hívei minden bizonnyal megtapsolják az előadást, végül is színház az egész világ...

Borítókép: Baka András (Fotó: Hatlaczki Balázs)