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Vélemény

A Magyar-Baka színjáték természetrajza

A gyanútlan honpolgár döbbenten nézi a Baka András és Magyar Péter között zajló csörtét a legfőbb ügyész jelölése kapcsán.

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ifj. Lomnici Zoltán
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2026. 09. 23. 15:11
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Baka András a nem létező tekintélyét rombolta volna, ha nyomban új jelöltet nevez meg, ezért egy számára ismerős történelmi példához nyúlt. Az általa példaképnek tekintett Sólyom László 2008-ban, amikor lejárt a Legfelsőbb Bíróság akkori elnökének  mandátuma, nem egyeztetett a pártokkal és Baka Andrást jelölte a Legfelsőbb Bíróság elnöki posztjára. Mivel a jelöltet leszavazták, Sólyom egy másik jelöltet választott, de az sem ment át. Ez ment négy alkalommal és eltelt egy év úgy, hogy a harmadik hatalmi ágnak nem volt vezetője.Végül az ötödik jelölés úgy lett eredményes, hogy Sólyom közölte a Fidesz elnökével, ha nem szavazzák meg jelöltjét lemond. Baka legfőbb bíró lett.

Emelett a rendszerváltás után egyetlen nyílt, sikeres parlamenti elutasítás volt a legfőbb ügyészi poszt kapcsán, talán nem meglepő, hogy ez is kinek a nevéhez köthető. 2006.  július 3-án Sólyom László – pártokkal előzetesen nem egyeztetve – Horányi Miklóst jelölte. Az MSZP–SZDSZ többség 154 igen / 194 nem arányban leszavazta. Indok: kevés ügyészi vezetői tapasztalat, Polt Péterhez kötődés. Sólyom nem jelölte újra ugyanazt a személyt. Később Kovács Tamást választották meg.

Visszatérve, a jelenlegi cél tehát annak elhitetése, hogy Baka András nem Magyar Péter bábja. Erre szolgál a színjáték. Magyar Péter erre ráerősítve kijelentette: “Szokatlannak tűnhet, hogy egy köztársasági elnök önálló szereplő, és nem a kormányzati hatalom bábja.” Ezt követően pedig a közvélemény szemben megalázó módon leszavazzák a jelöltjét. A Tisza párt csodaváró hívei minden bizonnyal megtapsolják az előadást, végül is színház az egész világ...

Borítókép: Baka András (Fotó: Hatlaczki Balázs)

legfelsőbb bíróságsulyok tamástisza pártbaka andrásMagyar Péter

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