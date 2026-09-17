Gondolatok a Tisza Kohlhass-szindrómájáról

II. Paks II. és a hűtlen kezelés – a tényállás szétporladása
Tordai 2026 januárjában, majd májusban átdolgozva különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés (Btk. 376. § (6) a) pont) gyanújával tett feljelentést. Állítása: az EUB 2025. szeptember 11-én a C-59/23. P. Ausztria kontra Bizottság ügyben megsemmisítette a Bizottság (EU) 2017/2112 határozatát; ezt követően decemberben mintegy 79,6 milliárd forintos ázsiós tőkeemelés történt a Paks II. Zrt.-ben, a pénz az Atomstroyexporthoz került. A második beadványban név szerint szerepel Orbán Viktor, Nagy Márton, Szijjártó Péter és Magyar Levente. Augusztus 26-án az NNI – Tordai közlése szerint – nyomozást rendelt el.
Amit a C-59/23. P. ítélet nem mond. Az ítélet hatálya szűkebb, mint a feljelentők állítják – és éppen ez a pont, ahol a büntetőjogi konstrukció már a küszöbön megbukik. Az EUB nagytanácsa nem mondta ki Paks II. jogellenességét, nem tiltotta meg a blokkok megépítését, nem vonta vissza az atomjogi és építési engedélyeket, nem semmisítette meg a magyar–orosz atomenergetikai államközi megállapodást, és nem adott – mert nem is adhatott – utasítást a magyar büntetőhatóságoknak. A Bíróság egyetlen aktust semmisített meg: a Bizottság (EU) 2017/2112 számú összeegyeztethetőségi határozatát. A hiba, amelyet megállapított, eljárási-vizsgálati jellegű: a Bizottság nem terjesztette ki az elemzést arra, hogy az építési szerződés orosz vállalkozónak történő közvetlen odaítélése – mint a támogatás elválaszthatatlan részletszabálya – összhangban van-e a 2014/25/EU közbeszerzési irányelvvel. A jogkövetkezmény ezért nem büntetőjogi, hanem uniós közigazgatási: a 2017-es jóváhagyás kiesik, az ügy visszakerül a Bizottság asztalára, és a standstill-kötelezettség (tilalmi kötelezettség-EUMSZ 108. cikk (3) bekezdés) ismét a támogatási eljárás keretében merül fel. Aki ebből öt-tíz év szabadságvesztést olvas ki, az nem az ítéletet értelmezi, hanem a hiányzó rendelkező részt írja hozzá.
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