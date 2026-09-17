Gondolatok a Tisza Kohlhass-szindrómájáról

Az uniós állami támogatási jog szankciós rendje zárt: új bizottsági eljárás, szükség esetén visszatéríttetés. A C-199/06. CELF és a C-610/10. Bizottság kontra Spanyolország ügyekben az EUB rögzítette: a támogatás ideiglenes jogellenessége nem azonos az anyagi jogi összeegyeztethetetlenséggel, és különösen nem azonos a nemzeti büntetőjogi „vagyoni hátránnyal”. A feljelentés egy uniós közigazgatási procedúra közbenső állapotát akarja bűncselekménnyé minősíteni.

A Btk. 376. § egyik konstitutív eleme sem áll fenn. A tényállás idegen vagyont, vagyonkezelői megbízást, az ebből folyó kötelesség megszegését és okozati vagyoni hátrányt követel. A Kúria több iránymutató döntése szerint a megszegett kötelességnek a vagyonkezelői kötelezettségnek kell lennie, nem bármely uniós vagy közjogi normának.

Orbán Viktor a kormányt vezette, nem a Paks II. Zrt. vagyonát kezelte a Ptk. vagy a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti pozícióban. A tőkeemelés közjogi aktus. A politikai felelősség helye a választás és a parlament – nem a Btk. 376. §. A Zrt. a hatályos EPC-szerződés alapján fizetett. A szerződéses kötelezettség teljesítése gondossági kötelesség. A nemfizetés kamatot, kötbért, szerződésbontást hozna – éppen azt a hátrányt, amelyet a feljelentők a fizetésben vélnek felfedezni. A vagyoni hátrány a vagyonban beállott értékcsökkenés. A tőkeemelés a saját tőkét növeli; az utalás a beruházás ellenértéke. A „hátrány” itt hipotetikus: az a lehetőség, hogy a Bizottság egyszer majd visszatéríttetést rendel el. Ez spekuláció. Ha ez elég lenne, minden utóbb Brüsszel által vitatott kifizetés automatikusan hűtlen kezelés volna.

Összehasonlító ellenpéldák. A francia Flamanville-3 költsége 3,3-ról 19 milliárd euró fölé nőtt: senki nem indított eljárást Sarkozy, Hollande vagy Macron ellen. A brit Hinkley Point C támogatását az EUB évekig vizsgálta (T-356/15, C-594/18 P) – a vita közjogi maradt. Németország az atomerőművek politikai leállításával tízmilliárdos kártérítéseket vállalt: ez alkotmánybírósági, közojogi kérdés volt. Ha a magyar ügyészség a C-59/23. P. ítéletet vádirattá avanzsálja, precedenst teremt a győztesek igazságszolgáltatására – arra a mintára, amelyet a Velencei Bizottság és Strasbourg politikai megtorlásként ír le.