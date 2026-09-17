Néhány méterre lehetnek IV. Béla király sírjától – Független kutatók tudják, hol kell keresni

Az elsüllyedt középkori templomok feltételezett helyének vetítése Esztergom Királyváros mai térképére.

Forrás: IV. Béla Rejtekben Kutatócsoport

Minden nyom egy irányba mutat

Hosszasan sorolják a regénybe illő történetet alátámasztó forrásokat és történeti munkákat, amelyek folyamatosan sokasodnak a kezükben. Immár lassan hét éve küzdenek azért, hogy a felbecsülhetetlen jelentőségű lelőhely napvilágra kerülhessen. A kutatás során előkerült írott és tárgyi bizonyítékok egytől-egyig erősítik a feltevésüket: jó nyomon járnak, Béla király valóban ott van, ahol kezdettől gyanítják. És, hogy miért regénybe illő a történet? Esztergom és benne a királysír is látott már ezt-azt a történelemből – csillogó nagyság, elképzelhetetlen pusztítás és szenvedés, német hatalmaskodás és ármánykodás a török kor utáni, kivérzett Magyarországon, majd egy korábban élő emlékezet feledésbe merülése. Nem különben izgalmas maga a kutatócsoport tevékenysége.

Egy 1920-as családi történet volt a kiinduló kapaszkodó, ami önmagában szenzációs, hogy egy száz évvel ezelőtt élt hétköznapi csizmadiamester vezeti el a mai kutatókat a nyolcszáz évvel ezelőtti, legendás királyhoz.

A bizonyítékok gyűlnek, ám közben intézményi hitegetések, üres ígéretek, különös gáncsoskodások, valamint az illetékes szakemberek furcsa, távolságtartó közönye övezik a kutatócsoport tevékenységét. Korábbi közadakozásokból fedezték az eddigi, drága műszeres vizsgálatokat, míg a kutatómunka összehangolását, a források állhatatos gyűjtését és értelmezését a csoport tagjai végezték szabadidejükben.

A Béla király sírját rejtő egykori Nagyboldogasszony templom és a hozzá épült kolostor feltételezett elhelyezkedése a mai városhoz képest. Ez az újabb vetítés már nem egyhajós, hanem latin kereszt alaprajzú templommal számol a források és mérési eredmények ismeretében.

Forrás: IV. Béla Rejtekben Kutatócsoport

A történetet Horváth Csaba építőmérnök-közgazdász indította el – az ő nagyapja volt Harcsa Dániel csizmadiamester, aki megvásárolta Esztergomban a Jókai utca 7 alatti házat, majd 1920-ban, egy építkezés során a munkásai rábukkantak a hatalmas földalatti üregre, az alján három vörösmárvány szarkofággal. A háború után feldarabolt, létéért küzdő Magyarországon más logika érvényesült, mint amit ma gondolnánk, így az üreget feltöltötték törmelékkel, és visszafedték. De mi lehet ez az üreg?