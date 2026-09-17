Üzent Oroszország: a Tisza-kormány lépéseinek lesznek kövekezményei

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A tűzzel játszanak Magyar Péterék.

Kiss Gergely
2026. 09. 17. 9:52
Nem csak a paksi bővítés a tét Forrás: Pak II. Zrt.
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E tekintetében célszerűbbnek tűnik az orosz szénhidrogének behozatalának a jövőjével (különösen a REPowerEU terv megvalósítása fényében) és a Paks II.-vel (annak folyamatban levő úgynevezett felülvizsgálata kapcsán) kapcsolatos kérdéseket a jelenlegi magyar kormányhoz intézni, amely minden bizonnyal teljeskörűen rendlekezik azzal az információval, hogy mit tervez e területeken – tették hozzá.

Lesznek következmények

Emlékeztettek arra is, hogy a magyar fél orosz diplomáciai képviselők kiutasításával kapcsolatos barátságtalan lépéseit részletesen kommentálták az idei szeptember 8-i és 9-i nagykövetségi közleményekben. Emellett a nagykövet idei szeptember 10-i, a TASZSZ hírügynökségnek adott interjúja is kitér erre a témára. 

Így az is tény, hogy a magyar kormány ezen lépései hatással lesznek a kétoldalú kapcsolatok egészére.

 

 

 

 

gazdaságTisza-kormányenergia

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Bánó Attila
idezojelekbrüsszel

Kell a nemzeti ellenállás a kormányzati önkénnyel szemben

Bánó Attila avatarja

Nem kedveljük a jelenlegi győzteseket, de örülnénk, ha valami csoda folytán megváltoznának, szakítanának a lakájpolitikával, nem kötnének Brüsszellel titkos paktumokat, betartanák az ígéreteiket, és végre a nemzet érdekében munkálkodnának.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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