Üzent Oroszország: a Tisza-kormány lépéseinek lesznek kövekezményei

E tekintetében célszerűbbnek tűnik az orosz szénhidrogének behozatalának a jövőjével (különösen a REPowerEU terv megvalósítása fényében) és a Paks II.-vel (annak folyamatban levő úgynevezett felülvizsgálata kapcsán) kapcsolatos kérdéseket a jelenlegi magyar kormányhoz intézni, amely minden bizonnyal teljeskörűen rendlekezik azzal az információval, hogy mit tervez e területeken – tették hozzá.

Lesznek következmények

Emlékeztettek arra is, hogy a magyar fél orosz diplomáciai képviselők kiutasításával kapcsolatos barátságtalan lépéseit részletesen kommentálták az idei szeptember 8-i és 9-i nagykövetségi közleményekben. Emellett a nagykövet idei szeptember 10-i, a TASZSZ hírügynökségnek adott interjúja is kitér erre a témára.