Teljes nyilvánosságot sürget az M6-os üzemeltetése kapcsán az MKIF

Tegnap a Fidesz-frakció jelezte: szerintük hazudik Vitézy Dávid, mivel a közlekedési és beruházási miniszter állításaival ellentétben az előző kormány nem rendelte meg az M6-os érintett szakaszának üzemeltetését az MKIF-től. Szerintük Vitézy valótlan állításokkal készíti elő, hogy a Tisza a magyar autópálya-koncessziókat külföldi gazdasági érdekeknek játssza át.







