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Teljes nyilvánosságot sürget az M6-os üzemeltetése kapcsán az MKIF

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A társaság azt kezdeményezi, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium hozza nyilvánosságra az M6-os érintett szakaszának jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi ajánlatot, műszaki adatot, paramétert.

Magyar Nemzet
2026. 09. 16. 17:35
Fotó: Bánkúti Sándor
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Tegnap a Fidesz-frakció jelezte: szerintük hazudik Vitézy Dávid, mivel a közlekedési és beruházási miniszter állításaival ellentétben az előző kormány nem rendelte meg az M6-os érintett szakaszának üzemeltetését az MKIF-től. Szerintük Vitézy valótlan állításokkal készíti elő, hogy a Tisza a magyar autópálya-koncessziókat külföldi gazdasági érdekeknek játssza át.

 


 


 

m6 autópályaMKIF Zrtüzemeltetés

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