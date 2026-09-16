Új albummal érkezik Ákos
Új albummal és nagyszabású Aréna-koncerttel készül az év végére Kovács Ákos. A Kossuth-díjas előadó szeptember 29-én mutatja be Karácsony – Az ünnep dalai című, tizenöt szerzeményt felvonultató lemezét a Magyar Zene Házában, december 12-én pedig a Papp László Budapest Sportarénában áll színpadra.
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