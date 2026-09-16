Borítókép: Terror Háza Múzeum (Forrás: Facebook)
Részben célt ért a tiltakozás, hamarosan ismét kinyit a Terror Háza, de van egy csavar a történetben
Rövid szünet után jövő kedden ismét megnyitja kapuit a Terror Háza Múzeum – jelentette be Tarr Zoltán, Társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tájékoztatás szerint az intézmény egy héten keresztül ingyenesen lesz látogatható, miközben megkezdődik az állandó kiállítás szakmai felülvizsgálata is.
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