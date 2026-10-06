Az írás aktualitását fokozza, hogy az épületegyüttes történelmi fontosságú rekonstrukciós munkálatai körül komoly bonyodalmak adódtak a Tisza-kormány hatalomra kerülése után, ám a folyóirat szerkesztősége bízik benne, hogy a Vár méltó helyreállítása rendületlenül folytatódni fog.
A Budai Vár a nemzeti identitáshoz való viszony egyik fokmérője – az Országépítő legfrissebb száma most is időszerű témákat boncolgat
Kós Károly szellemisége, Makovecz Imre öröksége és a nemzeti megmaradás olyan fundamentumai, mint a Budai Vár állnak az idén 36 esztendős Országépítő folyóirat legújabb, 2026/3-as lapszámának középpontjában. A patinás lap bemutató estjét október 12-én tartják az MMA Akadémiai Szalonjában.
Lapbemutató est az MMA Akadémiai Szalonjában
Az Országépítő szerkesztősége a hagyományokhoz híven a legújabb kiadvány megjelenését kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött esttel ünnepli meg.
- Időpont: 2026. október 12. (hétfő), 17:30 óra
- Helyszín: MMA Akadémiai Szalon (1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25.)
A rendezvény Dévényi Sándor főszerkesztő köszöntőjével veszi kezdetét, majd Csóka Balázs DLA felelős szerkesztő ismerteti a friss lapszámot. Ezt követően két szakmai előadásra kerül sor: Erhardt Gábor a Budavári Palota mai állapotának kialakulástörténetébe nyújt betekintést, Varga-Ötvös Béla pedig a Budai Vár fennmaradásáról és megújulásáról tart tájékoztatót.
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