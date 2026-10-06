A Budai Vár a nemzeti identitáshoz való viszony egyik fokmérője – az Országépítő legfrissebb száma most is időszerű témákat boncolgat



Lapbemutató est az MMA Akadémiai Szalonjában

Az Országépítő szerkesztősége a hagyományokhoz híven a legújabb kiadvány megjelenését kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött esttel ünnepli meg.

Időpont: 2026. október 12. (hétfő), 17:30 óra

2026. október 12. (hétfő), 17:30 óra Helyszín: MMA Akadémiai Szalon (1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25.)

A rendezvény Dévényi Sándor főszerkesztő köszöntőjével veszi kezdetét, majd Csóka Balázs DLA felelős szerkesztő ismerteti a friss lapszámot. Ezt követően két szakmai előadásra kerül sor: Erhardt Gábor a Budavári Palota mai állapotának kialakulástörténetébe nyújt betekintést, Varga-Ötvös Béla pedig a Budai Vár fennmaradásáról és megújulásáról tart tájékoztatót.