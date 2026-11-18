Csajkovszkij karácsonyi klasszikusa nem ismer határokat, a Diótörő újabb rekordot készül megdönteni
Minden eddiginél több alkalommal, összesen 49-szer láthatja a közönség Csajkovszkij karácsonyi klasszikusát a Magyar Állami Operaházban. A november 19. és január 10. között műsoron lévő produkcióban csaknem 300 közreműködő dolgozik azon, hogy az ünnepi időszak egyik legnépszerűbb előadása ismét elvarázsolja a nézőket.
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