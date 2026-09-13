Ókovács Szilveszter kiszámolta mennyire pártatlan az új közmédia, miután az fügefalevélnek használta egy riportjában

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Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója szerint korántsem beszélhetünk pártatlan közmédiáról. Mint írta, a vasárnap azonnalra kért interjújából nyolc másodperc sem került adásba, tartalmi narrációval együtt pedig mindössze 21 másodpercet kapott az Opera. Ha pedig a hírolvasói lead egyetlen vonatkozó mondatát is beleszámítja, akkor talán eléri a 25 másodpercet.

Dani Áron
2026. 09. 13. 16:34
Ókovács Szilveszter Fotó: Balogh László
Ókovács Szilveszter Fotó: Balogh László
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Ókovács Szilveszter bejegyzése végén a jelenlegi vezetés mandátumára hívta fel a figyelmet: mint írta, az Operaház vezetésének – így Solymosi Tamás Kossuth-díjas balettigazgatónak is – 2028 nyaráig érvényes szerződése van. A főigazgató szerint ezért jogállami szempontból sem mindegy, hogyan kezelik az intézményi vezetői megbízatásokat: a demokratikus rendszerek stabilitásához éppen az is hozzátartozik, hogy a ciklusokon átnyúló szerződéseket nem lehet egyszerűen egy politikai fordulat után semmissé tenni.

Az Operaház főigazgatója arra figyelmeztetett, hogy nem lenne szerencsés olyan országgá válni, ahol minden politikai ciklus végén lecserélhetővé és „letéphetővé” válik az intézmények vezetése.

A bejegyzés alatt ifj. Harangozó Gyula a következőképpen válaszolt, miután kiemelte, hogy vele együtt közel száz magyar táncművész írta alá a posztot: „Mint mindenki tudja, hogy a legutóbbi főigazgatói pályázatot a szakmai bizottság egyhangú szavazatai alapján Kesselyák Gergely karnagy úr nyerte meg és csak egy politikai döntés alapján került Ön az utolsó helyek egyikéről az Operaház igazgatói székbe. Önnél idősebb lévén azt tanácsolnám, hogy ilyen háttérrel kicsit visszafogottabban, ne adj Isten szerényebben kommunikáljon hiszen a művészek világa nem Önt választotta és valószínűleg most sem Önt választaná erre a pozícióra.

 ifj. Harangozó Gyula Fotó: Ladóczki Balázs


Az említett Keveházi Gáborral valóban volt sok nézeteltérésünk a múltban, de ezt kultúráltan megbeszéltük értékként kezelve és elismerve a másik nemzetközi karrierjét és sikereit melyek csak elismerést hoztak hazánknak szerte e világból. Az is tény, hogyha mi átlépjük a határt akkor ismernek minket Londontól Tokióig, New Yorktól Bécsig, ami azért nem mondható el Önről” – fogalmazott.

Ókovács Szilveszter kontra közmédia

Az ügyről szombaton beszámolt többek között a Telex is, amire Ókovács újfent reagált. „A velünk élő múlt nagyon komoly nyomást igyekszik helyezni az új kultúrkormányzatra. Meglátjuk, sikerül-e, ők még nem kapják oly rég a presszúrát, mint mi, minden ciklus elején.” – írta, madj pontokra szedve cáfolta a cikk bizonyos állításait:

Az Operaház főigazgatója azonban vasárnap újabb bejegyzést szentelt a témának, miután a közmédia egy azonnalra kért interjújából nyolc másodperc sem került adásba, tartalmi narrációval együtt pedig mindössze 21 másodpercet kapott az Opera. Ezzel szemben a balettpetíció egyik kezdeményezője, Harangozó Gyula ennél lényegesen nagyobb megszólalási lehetőséget kapott. A teljes anyag 2 perc 34 másodperces, így számítása szerint a megtámadott fél álláspontja mindössze 19 százalékban, míg a támadóé 81 százalékban jelenik meg. 

Mint ironikusan megjegyezte, ez nem kétharmad, hanem négyötöd, miközben a köztelevízió éppen a magyar állam egyik intézményét segít „ekézni”. Ókovács szerint kérdés, hogy ezt a „duplacsavart” észreveszi-e valaki a Kunigunda utcában. 

Hozzátette, hogy mindezt a Telex előző napi cikkére reagálva is leírta, és szerinte különösen beszédes, hogy a pártatlan és független köztévé anyaga ugyanazzal a kezdősorral indul, mint a Telex írása, miközben a forrást nem jelzik.

A főigazgató kifogásolta, hogy hiába kérte, az interjúban nem hangzott el: Harangozó Gyula 2005-ös bécsi belépésekor 24 táncost cserélt le, ugyancsak minőségi indokra hivatkozva. Szerinte az sem jelenhetett meg, hogy a petíció valódi célja a kitűnőnek nevezett Leblanc Gergely minisztériumi tanácsadó testületi felkérésének megakadályozása lehet, mivel terveik szerint később akár ő is Solymosi Tamás Kossuth-díjas balettigazgató örököse lehetne a poszton. Ókovács úgy látja, ezt a „70+-os zárt lobbi” nagyon nem akarja.

Ókovács végül azt kérdezte, hogyan lesz így valódi tájékoztatás, majd kijelentette, hogy személyes nyilatkozati szinten befejezte az együttműködést az „új köztévével”, amely szerinte csupán „fügefalevélként” használta őt.

 

Ókovács SzilveszterMagyar Állami OperaházpetícióHarangozó Gyula

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