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Selyemzsinórt kapott egy fontos magyar könyvkiadó – utoljára találkozhatunk velük a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

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Megszűnik a Hitel Kiadó, amely mindössze három év alatt a magyar könyvpiac egyik sajátos színfoltjává vált, és olyan szerzők műveit jelentette meg, mint Bán Mór, Fa Nándor, Oswald Spengler, Koltay Gábor, Nemeskürty István, Bayer Zsolt, vagy Kötter Tamás. A kiadó még részt vesz a ma záródó 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Hungexpón, ahol szerzőikkel és teljes portfóliójukkal várják az olvasókat. Orbán Balázs EP-képviselő szerint a könyves műhelyt nyilvánvalóan politikai utasításra zárják be.

Balázs D. Attila
2026. 10. 04. 12:02
Hitel kiadó
Fotó: Noémi Bereczky
Sal Endre, Finta Sándor, Balázs János, Baán László és a beszélgetést vezető Ördög Nóra  Budapest – Amire büszkék vagyunk album 2025-ös bemutatóján Fotó: Havran Zoltán

Orbán Viktor előszavával jelent meg tavaly a Budapest – Amire büszkék vagyunk című nagyszabású album is,

amely a nemzeti kormány városkép-alakító munkának az esszenciáit villantja fel előttünk nagyszerű fotókon, interjúkon és ismeretterjesztő szövegeken keresztül. De a Hitelnél jelent meg idén márciusban Konsztantyin Bondarenko A Joker - Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története is.
A kiadó megszűnésének híre azért is különös, mert a Hitel alig néhány éve indult el, és honlapján ma is széles, több műfajt felölelő kínálat látható.
 

Orbán Balázs: Ezek csak a romboláshoz értenek!


A megszűnés kapcsán Orbán Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője élesen fogalmazott. 

Államosítottak egy magánpiaci céget, majd nyilvánvalóan politikai utasításra bezáratnak egy könyvkiadót, ami ezeket a klassz könyveket jelentette meg, nem ártott senkinek, nem vett el teret senkitől és mindvégig a magyar kultúra ügyét szolgálta. Ezek tényleg csak a romboláshoz értenek!


A kijelentés hátterében az áll, hogy 2023-ban a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány leányvállalata megvásárolta a Libri Csoport korábbi többségi tulajdonosának 67,48 százalékos részvénycsomagját, amivel az MCC részesedése 98,41 százalékra nőtt. A Hitel Kiadó ennek a cégcsoportnak a részeként kezdte meg működését.

A kiadó ugyanakkor a búcsúzó bejegyzésében nem közölt indokot a megszűnésre. Ehelyett az olvasóknak azt üzente: még egyszer, utoljára találkozzanak velük a könyvfesztiválon, ahol a teljes portfólióval, szerzőik dedikálásaival és ajándékokkal készülnek.
A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál október 1. és 4. között zajlik a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A Hitel Kiadó számára így valóban ez lehet az utolsó alkalom, hogy teljes szerzői körével és könyveivel személyesen találkozzon az olvasóközönség.

 

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Néző László
idezojelekkecsege

Kecsegét kecsegtetni

Néző László avatarja

Ideig-óráig kecsegék puszilgatásával, római vakációkkal, parlamenti parádékkal, meg ellenzéki politikusok bebörtönzésével el lehet fedni a valóságot, de ahogyan telnek a hetek, hónapok, ez már kevés lesz, mint kecsegében a szálka.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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