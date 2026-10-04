Selyemzsinórt kapott egy fontos magyar könyvkiadó – utoljára találkozhatunk velük a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Sal Endre, Finta Sándor, Balázs János, Baán László és a beszélgetést vezető Ördög Nóra Budapest – Amire büszkék vagyunk album 2025-ös bemutatóján Fotó: Havran Zoltán

Orbán Viktor előszavával jelent meg tavaly a Budapest – Amire büszkék vagyunk című nagyszabású album is,

amely a nemzeti kormány városkép-alakító munkának az esszenciáit villantja fel előttünk nagyszerű fotókon, interjúkon és ismeretterjesztő szövegeken keresztül. De a Hitelnél jelent meg idén márciusban Konsztantyin Bondarenko A Joker - Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története is.

A kiadó megszűnésének híre azért is különös, mert a Hitel alig néhány éve indult el, és honlapján ma is széles, több műfajt felölelő kínálat látható.



Orbán Balázs: Ezek csak a romboláshoz értenek!



A megszűnés kapcsán Orbán Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője élesen fogalmazott.

Államosítottak egy magánpiaci céget, majd nyilvánvalóan politikai utasításra bezáratnak egy könyvkiadót, ami ezeket a klassz könyveket jelentette meg, nem ártott senkinek, nem vett el teret senkitől és mindvégig a magyar kultúra ügyét szolgálta. Ezek tényleg csak a romboláshoz értenek!



A kijelentés hátterében az áll, hogy 2023-ban a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány leányvállalata megvásárolta a Libri Csoport korábbi többségi tulajdonosának 67,48 százalékos részvénycsomagját, amivel az MCC részesedése 98,41 százalékra nőtt. A Hitel Kiadó ennek a cégcsoportnak a részeként kezdte meg működését.