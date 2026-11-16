A magyar zeneipar túléléséről tanácskoznak, a belépő negyvenezer forint
Miközben a magyar zeneipar túléléséről tanácskoznak a XIV. Music Hungary Konferencián, éppen azok számára jelenthet komoly akadályt a részvétel, akiknek a megélhetési nehézségeiről szó esik a rendezvényen. Az eseményre ugyanis 40 ezer forintba kerül a normál belépő, a diákjegy ára pedig 30 ezer forint.
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