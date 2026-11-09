695 millió forintot igényeltek a független előadó-művészeti területen, alig 142 milliót osztottak szét

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A fővárosi független előadó-művészeti támogatási programra 211 pályázat érkezett, de mindössze 36 szervezet és alkotói projekt részesült támogatásban. A Független Előadó-művészeti Alap tanácsadó testülete szerint a pályázati eredmények a terület súlyos alulfinanszírozottságát mutatják, és a jelenlegi keret a szakmailag indokoltnak tartott igények jelentős részét sem képes kielégíteni.

Ménes Márta
2026. 11. 09. 15:58
695 millió forintot igényeltek a független előadó-művészeti területen, alig 142 milliót osztottak szét
Forrás: RS9 Színház

A tanácsadó testület a központi források bővítését sürgeti

A tanácsadó testület szerint a második altémában legalább kétszer ennyi pályázó érdemelt volna támogatást a szakmai értékelés alapján. 

A közlemény a budapesti független előadó-művészeti terület súlyos alulfinanszírozottságára hívja fel a figyelmet. A testület úgy látja, hogy a támogatási program fontos segítség, de csak korlátozott választ ad az ágazat finanszírozási problémáira, és 

nem képes pótolni a központi források hiányát.

Az alap elődje 2022-ben Színházi Mentőöv néven indult, később Független Előadó-művészeti Alapként folytatódott. A Papageno beszámolója szerint a program az indulása óta több alkalommal biztosított támogatást a független színházi és előadó-művészeti terület szervezeteinek és alkotóinak. A mostani pályázaton tíz szervezet és 26 alkotói projekt jutott forráshoz.

A tanácsadó testület a hosszú távú működés feltételeként a központi források érdemi növelését és kiszámíthatóbb finanszírozást sürget.

Álláspontjuk szerint a fővárosi támogatási program nem helyettesítheti az ágazat stabil finanszírozását, és nem oldhatja meg azokat a strukturális problémákat, amelyek a független előadó-művészeti terület működését nehezítik.

A döntési lista ezen a linken érhető el.

 

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