A ráadásban egyenlített az RB Leipzig

A Bayern München botlása után a Freiburg és az RB Leipzig rangadóján az volt a tét, hogy melyikük előzi meg a címvédő bajorokat. Willi Orbán szokás szerint végigjátszotta a meccset a lipcsei csapatban, amely 2-0-s hátrányból felállva, 93. perces góllal mentett pontot.

Pedig a Freiburg szurkolói már-már elhitték, hogy átmenetileg a tabella első helyén ünnepelhetnek, így viszont a Leverkusen elleni mérkőzése eredményétől függetlenül a Dortmund marad a forduló végén is a Bundesliga első helyén.