Szoboszlai góljára jött egy rettenetes Liverpool-öngól, Gera Zoltán rekordja múzeumba került
Újabb rekordot döntött a Liverpool magyar középpályása. Szoboszlai Dominik az Everton ellen az 5. percben betalált, ezzel a 18. gólját szerezte meg a világ legerősebb bajnokságában. Nem mellesleg megelőzte az eddigi magyar csúcstartót, Gera Zoltánt. A Liverpool nem biztos, hogy boldog a pontvesztés miatt, inkább az Everton lehet elégedettebb ezzel az 1-1-es eredménnyel.
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