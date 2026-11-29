Mezőkövesdi vasúti tragédia: gyertyagyújtással emlékeznek az elhunyt Viviánára
A Budapesti Gazdasági Egyetem kedden tart megemlékezést a mezőkövesdi vonatbalesetben elhunyt 18 éves hallgatójáért. Az egész országot megrázta Viviána tragédiája, akinek az életéért napokig küzdöttek a miskolci kórházban.
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