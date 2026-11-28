Havi 22 millió forintba kerül a Miniszterelnökség közösségimédia-stábja

Magyar Péter a Facebookon reagált a közösségi médiás költségeiről szóló hírére azt írta, a saját tartalmaiért és videóiért összesen négy miniszterelnökségi munkatárs felel, havi 3,9 millió forintos együttes illetményért. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint 21 munkatárs foglalkozik videókészítéssel és közösségimédia-tartalmakkal kapcsolatos feladatokkal, az RTL beszámolója szerint. Ezeknek a munkatársaknak a havi illetménye és munkabére együttesen csaknem 22 millió forint, derült ki a műsorból.