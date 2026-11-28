Fotó: Northfoto/Cristian Hernandez Fortune

– Lapunk is foglalkozott az elmúlt hónapokban az észak-afrikai spanyol exklávén, a Marokkóval határos Ceután történt migrációs válság, illetve a sajnálatos vasúti szerencsétlenségek nyomán a spanyol államvezetést ért kritikákkal. Mennyire jogosak ezek? Önök min változtatnának a leginkább?

– Teljesen megalapozottak ezek a kritikák, de még ezek sem kimerítők. Mert mi történt Ceután? Tömeges és illegális betörés ért egy spanyol várost, amellyel szemben a Sánchez-kormány nem védte meg a határokat. Ez annak a következménye, hogy a kormány évek óta behódol Marokkó előtt. Ami a vasutat illeti, a kormány rengeteg pénzt költött propagandára, valamint az őt támogató politikai erőkre, miközben tönkrementek például azok a vasúti infrastruktúrák, amelyek eddig Spanyolország büszkeségét jelentették. Megmondtuk, ennek a kormánynak a korrupciója öl. Három dolgot tennénk másként. Először is, minden rendelkezésre álló eszközzel meg fogjuk védeni a határainkat. Másodszor: hazatelepítjük az illegális migránsokat, deportáljuk azokat, akik ugyan jogszerűen tartózkodnak itt, de bűncselekményt követnek el vagy ránk akarják kényszeríteni a vallásukat, és szintén távozniuk kell majd azoknak, akik olyan szociális juttatásokból élnek, amelyekre a spanyoloknak van szükségük. Harmadszor pedig, arra fogjuk költeni a spanyol adófizetők pénzét, amire a spanyol embereknek valóban szükségük van – biztonságra, szolgáltatásokra, karbantartásokra és felújításokra –, nem pedig politikai vagy ideológiai célokra.

Fotó: Northfoto/Cristian Hernandez Fortune

– A kampány során készült felmérések szerint tartósan a jobbközép Néppárt (PP) áll most az élen, jelenleg mintegy 31 százalékkal, szemben a kormányzó PSOE 28 százalékával, a Vox pedig a harmadik helyen. Mennyire tudnának együttműködni a PP-vel, és milyen formában?

– Ha a spanyolok elég erőt adnak nekünk, akkor a Vox ott lesz a madridi kormányban, méghozzá egy világos programmal: a spanyolok előnyben részesítésével, a migráció megfékezésével és bürokráciacsökkentéssel. Spanyolországnak ugyanis nem egyszerűen új vezetőkre van szüksége, hanem irányváltásra. Ezzel a küldetéssel indulunk a választásokon.