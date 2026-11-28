Hajrá, Bence! – Orbán Viktor köszöntötte a KDNP új elnökét
Semjén Zsolt több mint két évtized után átadta a KDNP vezetését Rétvári Bencének. Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált a hírre.
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