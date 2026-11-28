Havas Henrik kifakadt Magyar Péterre: Péter, te valamit nagyon elb…sztál!
A kormány saját támogatói köréből is éles bírálatot kapott a nyugdíjasoknak szánt SZÉP-kártya miatt. Havas Henrik szerint felháborító, hogy miközben a juttatásból étterembe és szállodába is mehetnek az idősek, a mindennapi megélhetésükhöz szükséges élelmiszerekre és gyógyszerekre nem költhetik el az összeget.
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