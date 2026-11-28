Megjött a brüsszeli válasz arra, mit kell tennie Magyarországnak a napi egymillió eurós migrációs bírság feloldásához
Hölvényi György európai parlamenti képviselő a közösségi oldalán bírálta Ursula von der Leyen testületét, amiért írásbeli kérdésére nem kapott konkrét jogszabályi vagy gyakorlati elvárásokat a Magyarországot sújtó uniós kényszerítő bírság leállításához. A kényszerítő bírságot az Európai Unió Bírósága még 2024 júniusában szabta ki a menekültügyi szabályok végrehajtásának elmaradása miatt. Annyi ugyanakkor kiderült, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarországnak be kell állnia a sorba a migrációs politika terén is.
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