Hasonlóan éles kritikát fogalmazott meg a strasbourgi ülésteremben Patryk Jaki, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) lengyel képviselője is, aki felidézte, hogy a Tisza-kormány júniusban olyan alkotmánymódosítást kezdeményezett, amely lerövidítené a köztársasági elnök hivatali idejét, és miközben korábban hasonló lengyelországi intézkedések miatt uniós forrásokat fagyasztottak be, most kivételt tesznek a visszamenőleges hatályú jogalkotással. Jaki emellett bírálta a konzervatív szervezetek finanszírozása miatt indított eljárásokat is, megjegyezve, hogy ha a baloldali szervezetek támogatásait is ugyanilyen mércével vizsgálnák, jóval több letartóztatásra kerülne sor.

A vitában megszólaló Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő az Európai Bizottságnak címezve szavait úgy fogalmazott: ezek után az uniós vezetők ne hivatkozzanak a demokráciára, vagy ha mégis megteszik, legalább ne nevessék el magukat közben. A képviselő ezt követően lapunknak is arról beszélt, hogy ez a vita véletlenül sem a demokrácia vizsgálatáról szólt.

Ezzel szemben az Európai Néppárt részéről felszólaló svéd Tomas Tobé szerint az új magyar kormány konkrét lépéseket tesz a jogállamiság helyreállításáért, ezért szorgalmazta a Magyarország elleni eljárás lezárását, hozzátéve, hogy a Bizottságnak továbbra is figyelemmel kell kísérnie a reformokat.

A Patrióták részéről László András ugyanakkor arról beszélt, hogy tudatosan elhallgatják az Európai Néppártnál és így az Európai Bizottságnál is, hogy a Tisza-kormány mit művel Magyarországon. A vitán egyébként az egyik német CDU-s képviselőnő hazugságnak nevezte, hogy Magyarországon három ciklus után nem indulhatnak emberek parlamenti képviselőnek.