Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a hetes cikkely szerinti eljárás lezárásáról szóló vita is azt bizonyítja, hogy az uniós intézmények csak politikai nyomásgyakorlásra használták a jogállamisági mechanizmusokat. A Patrióták frakciójának képviselője a Magyar Nemzetnek adott interjújában a német kancellár ukrajnai támogatásokat érintő költségvetési terveiről, valamint a hazai parlamenti közbeszéd romlásáról is beszélt.
A képviselő német kancellári zsarolásnak nevezte azt a felvetést, ami a költségvetési terv jóváhagyását ezekhez a tételekhez köti. Úgy vélte, a Patrióták Európáért frakció kisebbségben van azzal az álláspontjával, hogy a háborús kiadások helyett az európai családok támogatására kellene összpontosítani.
A magyar kormány uniós álláspontját bírálva megjegyezte: bár a kommunikáció szintjén látszik ellenállás, a tényleges döntéseknél a kormányzat szerinte besorol a brüsszeli nagykoalíciós elképzelések mögé.
A hazai parlamenti hangnem és a felszólalási jogok kérdése
Dömötör Csaba kitért a magyar Országgyűlésben tapasztalható politikai stílusra is. Véleménye szerint az áprilisi választások óta a hazai parlamentben több a méltatlan jelenet, mint az Európai Parlamentben. Úgy látja, a fenyegetőző és megalázó hangnem miniszterelnöki szintre emelése rossz példát mutat a politikába most bekapcsolódó fiatal generációknak. Megjegyezte azt is, hogy a kormánypárti oldalnak a provokációk ellenére is tartania kell magát a kulturált keretekhez.
Az interjú végén a képviselő reagált arra a felvetésre, miszerint a tiszás magyar parlamenti többség korlátozná a magyar EP-képviselők felszólalási jogát az Országgyűlésben. Dömötör Csaba szerint ez a lépés összefügghet azzal, hogy Deutsch Tamással együtt többször is felszólaltak a hazai parlamentben, és rámutattak azokra az uniós bizottsági elvárásokra – például az adóemelésekre, a családtámogatások szűkítésére vagy az árstopok kivezetésére –, amelyek közvetlenül érintik a lakosság mindennapjait.
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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