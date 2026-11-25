Dömötör Csaba szerint a keddi uniós vitán is megmutatkozott a brüsszeli álszentség Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A hazai parlamenti hangnem és a felszólalási jogok kérdése

Dömötör Csaba kitért a magyar Országgyűlésben tapasztalható politikai stílusra is. Véleménye szerint az áprilisi választások óta a hazai parlamentben több a méltatlan jelenet, mint az Európai Parlamentben. Úgy látja, a fenyegetőző és megalázó hangnem miniszterelnöki szintre emelése rossz példát mutat a politikába most bekapcsolódó fiatal generációknak. Megjegyezte azt is, hogy a kormánypárti oldalnak a provokációk ellenére is tartania kell magát a kulturált keretekhez.

Az interjú végén a képviselő reagált arra a felvetésre, miszerint a tiszás magyar parlamenti többség korlátozná a magyar EP-képviselők felszólalási jogát az Országgyűlésben. Dömötör Csaba szerint ez a lépés összefügghet azzal, hogy Deutsch Tamással együtt többször is felszólaltak a hazai parlamentben, és rámutattak azokra az uniós bizottsági elvárásokra – például az adóemelésekre, a családtámogatások szűkítésére vagy az árstopok kivezetésére –, amelyek közvetlenül érintik a lakosság mindennapjait.