Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök röplabdázik (Forrás: Facebook/Péter Magyar)
Röplabdával ütötte el a kényes kérdéseket Magyar Péter Ukrajnában
A Fidesz szerint a Tisza Párt elnöke továbbra sem tisztázta, milyen álláspontot képviselne Ukrajna finanszírozásával, az uniós hitellel és az ország csatlakozásával kapcsolatban.
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