Gépnek nevezték a rekordot döntő Orbánt, aki Cristiano Ronaldót idézte
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 5. fordulójának keddi játéknapján a német RB Leipzig odahaza 3-1-re nyert a francia Lens ellen. A lipcseieknél a magyar válogatott Willi Orbán végig a pályán volt, és egy rekordot is megdöntött.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en