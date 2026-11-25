A Nitrogénművek a választások után megkapta a régóta várt hatósági engedélyt, Bige László pedig milliárdos kártérítési igényt is kilátásba helyezett. Fotó: MTI/Nagy Lajos

Aztán megtörtént a kormányváltás, és a korábban csaknem egy évig húzódó ügy hirtelen megoldódott. Bige május elején az Agroinformnak adott interjúban arról számolt be, hogy már a választást követő napon telefonon értesítették az engedély kiadásáról, a dokumentumot pedig másnap kézhez is kapta.

Hogy pontosan milyen műszaki, jogi vagy eljárási körülmények tették lehetővé az addig elakadt beruházás ilyen gyors engedélyezését, egyelőre nem ismert. Az időzítés mindenesetre figyelemre méltó, ezért lapunk az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz fordult kérdéseivel, amennyiben kapunk választ, beszámolunk róla.

A történet ráadásul az engedély megszerzésével korántsem ért véget. Bige ugyanis májusban már arról beszélt, hogy a késlekedés összesen 10-20 milliárd forintos kárt okozott vállalatának, amelyet bírósági úton kíván érvényesíteni. Vagyis miközben a beruházás végre zöld jelzést kapott, az üzletember újabb jelentős követeléssel léphet fel az állammal szemben. Arról azonban egyelőre nincs nyilvános információ, hogy a kilátásba helyezett kártérítési per ténylegesen megindult-e.

Milliárdos visszatérítés: megnyílhat az államkassza



Az ammónialefejtő berendezés ügye azonban csak az egyik olyan történet, amelyben Bige László jelentős pénzügyi előnyhöz juthat. A Nitrogénművek korábban a szén-dioxid-kvóták különadóztatása miatt is bírósághoz fordult, az ügyben pedig április 16-án a vállalat számára kedvező döntést hozott az Európai Unió Bírósága. A testület kétségbe vonta a magyar szabályozás uniós joggal való összeegyeztethetőségét, a jogvita végleges hazai elbírálását ugyanakkor a magyar bíróságra bízta.

A Tisza-kormány azonban nem várta meg a hazai bírósági eljárás lezárását. Júliusban visszamenőleges hatállyal eltörölte a különadót, és lehetővé tette, hogy az érintett vállalkozások a korábbi befizetéseiket kamatokkal együtt, peren kívül igényeljék vissza. Az intézkedés természetesen nem kizárólag Bige cégét érinti, ám a döntés pénzügyi következményei így is figyelemre méltók: a Pénzügyminisztérium szerint összesen 289 milliárd forintot kell visszatérítenie az államnak.

Ebből pedig a Nitrogénműveknek is jelentős összeg juthat. Bige korábban 9,2 milliárd forintos különadó-befizetésről beszélt, amelynek visszaigénylésére az új szabályozás alapján lehetőség nyílhat. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a vállalat pontosan mennyit követelt vissza és kapott-e már pénzt az államtól. A kormány az adó eltörlését az uniós jogi aggályokkal, a várható további perekkel és az adórendszer egyszerűsítésével indokolta, ami önmagában jogi és gazdasági magyarázatot adhat a döntésre. Ettől azonban még közérdekű kérdés, hogy a hatalmas visszatérítési keretből mely cégek, mikor és mekkora összegekhez jutnak.

Bige ennél jóval nagyobb igényeket is kilátásba helyezett. Állítása szerint az elmúlt kilenc év különböző hatósági intézkedései összesen mintegy 500 millió eurós, vagyis hozzávetőleg 180 milliárd forintos kárt okoztak cégcsoportjának. Ezért további kártérítési pereket is fontolgat. Az esetleges eljárások megindulásáról, a visszaigényelt összegekről és a már teljesített kifizetésekről lapunk a Pénzügyminisztériumot és a Nitrogénművek Zrt.-t is megkereste, ám eddig nem válaszoltak.