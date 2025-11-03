Bige László így fűzte szorosabbra a viszonyát a Tiszával

Úgy tűnik, egyre szorosabbra fűzni kapcsolatát a Tiszával Bige László. A párt iránti szimpátiájának nyilvánosan is hangot adó nagyvállalkozó családi cége pénzeli Magyar Péterék házi médiumát. A Kontroll.hu hírei között az utóbbi időben rendszeresen felbukkannak a Bigéék portfóliójába tartozó Genezis Partnerhálózat reklámjai. „Pétisó. Minden, amire a magyar földnek szüksége van”, illetve „Összes hatóanyag 39 százalék” – olvasható a „Genezis műtrágya” feliratú hirdetéseken.

Bige László - Fotó: MTI/Balázs Attila

A műtrágyagyáros üzletember egy ideje nem rejti véka alá, hogy a Tisza választási győzelmének drukkol: erről beszélt például az ATV Egyenes beszéd című műsorában, az év elején. Sajtóhírek szerint komoly összeggel – legalább 100 millió forinttal – is megtámogatta Bige Magyar Péteréket. Emellett az oligarcha egyik fia is Magyarékra tett. Bige Dávid – aki csatlakozott a nyíregyházi Tisza-szigethez – havi tízezer forinttal támogatja a Tiszát, emellett arról beszélt, hogy saját közéleti ambíciói vezették Magyar Péterékhez.

Jó üzletet láthatnak a kormányváltásban

Bigéék a Tisza támogatásától azt remélhetik, hogy egy esetleges kormányváltás kedvező fordulatot hozhat számukra, és nekik előnyös üzleti környezet alakulhat ki. Erre pedig azért lenne égető szükségük, mert az üzleti ügyeik finoman szólva sem állnak jól, s a családi cégbirodalom zászlóshajója, a Nitrogénművek Zrt. is súlyos anyagi gondokkal küzdött a tavasszal.

Ennek egyik oka, hogy idén májusban járt le a cég kétszázmillió eurós – átszámítva nyolcvanmilliárd forintos – kötvénye, s úgy tűnt, az összeg visszafizetésére nincs pénz. Bigéék tárgyalásba kezdtek a hitelezőkkel, ám az álláspontok sokáig nem közeledtek. Lapunk még áprilisban – név nélkül – megszólaltatta a cég több hitelezőjét, kötvényesét és a Nitrogénművek működésére rálátó forrást is. A megismert információkat úgy foglaltuk össze: Bige László elkezdhette kimenteni a cégvagyont a súlyos anyagi helyzetben lévő vállalatból. A társaság aztán júniusban megállapodott kötvényeseivel, így egyelőre elkerülte a csődveszélyt. Ugyanakkor a szorult helyzet nem oldódott, mert elzálogosították a gyárat, a részvényeket, a bankszámlájukat és a követeléseiket is. Később ugyanakkor gondok akadtak a gyár hatósági engedélyével.