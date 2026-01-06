Adókkal, kvótákkal, tilalmakkal a túlturizmus ellen: így fékezik a tömegeket Európában

A túlturizmus ma már nemcsak turisztikai, hanem lakhatási, környezetvédelmi és politikai kérdés is világszerte: a városok célja az, hogy csökkentsék a zsúfoltságot, védjék a helyiek életminőségét, és a turizmusból származó bevételeket visszaforgassák a túlhasznált infrastruktúrába.

Többfélképpen próbálják megfékezni a túlturizmust Fotó: Pixabay

Túlturizmus Európában: adók, belépők, pénzügyi korlátok

Az egyik legismertebb példa Velence, az egynapos látogatók napidíja már 2024-ben elindult tesztként, és 2026-ra bővítették a fizetős napok számát: az egynapos látogatók a csúcsnapokon 5 eurós, vagyis mintegy 2000 forintos belépődíjat fizetnek, késői foglalás esetén pedig duplaennyit. A rendszer 2026-ban már mintegy 60 kijelölt napon működik, és elsősorban a szállásfoglalás nélküli látogatók számát célozza. A városvezetés szerint a tesztidőszakban az intézkedés mérsékelte a legzsúfoltabb napok forgalmát, de nem szüntette meg a problémát.

Rómában azoknak a turistáknak kell 2 eurót, azaz mintegy 800 forintot fizetni az idei évtől, akik a legterheltebb idősávokban közvetlenül a Trevi-kút medencéjéhez és a lépcsőkhöz szeretnének lejönni és közelről megnézni. Barcelonában a turistaadó emelését eredetileg 2025-re tervezték, de 2026 áprilisáig elhalasztották. A katalánok Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját alkalmazzák majd: a városi és regionális illeték együtt akár 7,50 euró, vagyis mintegy 3000 forint lehet fejenként és éjszakánként, miközben az új szállodák építését csak kivételes esetben engedélyezik. Párizsban már 2025 óta érvényben van a turistaadó, amely 1200–6000 forintnak megfelelő euró között mozog éjszakánként, szállástípustól függően.

Kvóták, tilalmak, fizikai határok

Nem mindenhol a pénz az első eszköz. Amszterdam évi 20 millió vendégéjszakában maximálná a turistaforgalmat, miközben a turistaadó 12,5 százalék, ami az egyik legmagasabb Európában. A határ túllépése miatt civil szervezetek pert indítottak a város ellen.

Dubrovnik naponta legfeljebb két óceánjáró hajót enged be, egyszerre maximum 8000 utassal. Athénban az Akropoliszra napi 20 ezer látogatót engednek be előre kiosztott idősávokban. Palma de Mallorcán gyakorlatilag leállították az új turisztikai lakások engedélyezését, miközben a Baleár-szigeteken az idegenforgalmi adó 1–4 euró éjszakánként.