Rendkívüli

Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó

Amszterdamturizmustúlturizmus

Elege lett az amszterdamiaknak

Újabb városban lázadtak fel a lakosok a túlturizmus ellen. Ezúttal Amszterdam polgárai unták meg a turisták tömegei miatt kialakult kellemetlen helyzeteket, és perre mentek a városvezetés ellen.

Munkatársunktól
2025. 09. 26. 8:00
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amszterdam polgárainak türelme láthatóan elfogyott a várost elárasztó turisták miatt. Egy helyi civil szervezet jogi útra terelte a problémát, és pert indított a városi önkormányzat ellen a tömeges turizmus megfékezése érdekében – számol be róla a The Independent brit napilap.

Amszterdam polgárainak elege lett a turistákból (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
Illusztráció. Amszterdam polgárainak elege lett a turistákból (Forrás: NurPhoto via AFP)

Az „Amsterdam Heeft een Keuze” (Amszterdamnak van választása) nevű nyomásgyakorló csoport hétfőn nyújtotta be keresetét, miután 50 000 eurót (mintegy 19,5 millió forintot) gyűjtött össze támogatóitól. A szervezet azzal vádolja Amszterdam városát, hogy nem tartja be azt a 2021-es rendeletet, amely évi húszmillióban maximálta a vendégéjszakák számát.

A rendelet értelmében a városi vezetésnek már akkor lépéseket kellene tennie, ha a látogatók száma eléri a 18 milliót. Ezzel szemben a hivatalos adatok szerint 2024-ben 22,9 millió vendégéjszakát regisztráltak Amszterdamban, ami 3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és jócskán meghaladja a megszabott limitet. A civil szervezet becslései szerint ez a szám jövőre akár 25 millióra is emelkedhet.

Az „Amszterdamnak van választása” csoport már a 2021-es rendelet elfogadtatásában is kulcsszerepet játszott, most pedig azt követeli, hogy a helyi hatóságok távolítsák el a megállapodás „homályos kifejezéseit”, és egyértelműen rögzítsék, hogy a húszmillió vendégéjszaka az abszolút maximum.

A kampányt harmincezer amszterdami lakos támogatja, akik aláírták a tömeges turizmus elleni petíciót.

Az amszterdamiaknak elege van

– fogalmazott a csoport.

Honlapjukon kifejtik, hogy a helyi üzletek helyét szuvenírboltok és Nutella-árusok veszik át, a lakóházakat és középületeket szállodákká alakítják, és a járdákon alig lehet közlekedni a TikTok-látványosságoknál kígyózó sorok miatt.

A szervezet hangsúlyozza, hogy nem általában a látogatók ellen van kifogásuk, hanem a tömeges turizmus negatív hatásait szeretnék mérsékelni, és azt kívánják elérni, hogy a helyi lakosok igényeit jobban figyelembe vegyék.

Amikor teljes városrészekből tűnnek el a helyi lakosokat kiszolgáló üzletek, és minden ötödik amszterdami kerüli a világ legszebb belvárosát, akkor valami nagyon elromlott

– állítják.

Amszterdam városa már korábban is tett lépéseket a turizmus hatásainak mérséklésére. A vendégéjszakák korlátozása mellett ígéretet tettek a legény- és lánybúcsúk visszaszorítására, a folyami hajóutak korlátozására, szállodák lakásokká vagy irodákká alakítására, valamint a cannabis utcai fogyasztásának betiltására a belváros egyes részein.

A város emellett turisztikai adót is kivetett: az éjszakára megszálló vendégeknek a szobaszámla 12,5 százalékát kell megfizetniük, míg a csak egy napra érkező hajóutasoknak 14,50 eurós (körülbelül 5700 forintos) fejenkénti díjat kell leróniuk.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.