Elege lett az amszterdamiaknak

Amszterdam polgárainak türelme láthatóan elfogyott a várost elárasztó turisták miatt. Egy helyi civil szervezet jogi útra terelte a problémát, és pert indított a városi önkormányzat ellen a tömeges turizmus megfékezése érdekében – számol be róla a The Independent brit napilap.

Illusztráció. Amszterdam polgárainak elege lett a turistákból (Forrás: NurPhoto via AFP)

Az „Amsterdam Heeft een Keuze” (Amszterdamnak van választása) nevű nyomásgyakorló csoport hétfőn nyújtotta be keresetét, miután 50 000 eurót (mintegy 19,5 millió forintot) gyűjtött össze támogatóitól. A szervezet azzal vádolja Amszterdam városát, hogy nem tartja be azt a 2021-es rendeletet, amely évi húszmillióban maximálta a vendégéjszakák számát.

A rendelet értelmében a városi vezetésnek már akkor lépéseket kellene tennie, ha a látogatók száma eléri a 18 milliót. Ezzel szemben a hivatalos adatok szerint 2024-ben 22,9 millió vendégéjszakát regisztráltak Amszterdamban, ami 3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és jócskán meghaladja a megszabott limitet. A civil szervezet becslései szerint ez a szám jövőre akár 25 millióra is emelkedhet.

Az „Amszterdamnak van választása” csoport már a 2021-es rendelet elfogadtatásában is kulcsszerepet játszott, most pedig azt követeli, hogy a helyi hatóságok távolítsák el a megállapodás „homályos kifejezéseit”, és egyértelműen rögzítsék, hogy a húszmillió vendégéjszaka az abszolút maximum.

A kampányt harmincezer amszterdami lakos támogatja, akik aláírták a tömeges turizmus elleni petíciót.

Az amszterdamiaknak elege van

– fogalmazott a csoport.

Honlapjukon kifejtik, hogy a helyi üzletek helyét szuvenírboltok és Nutella-árusok veszik át, a lakóházakat és középületeket szállodákká alakítják, és a járdákon alig lehet közlekedni a TikTok-látványosságoknál kígyózó sorok miatt.

A szervezet hangsúlyozza, hogy nem általában a látogatók ellen van kifogásuk, hanem a tömeges turizmus negatív hatásait szeretnék mérsékelni, és azt kívánják elérni, hogy a helyi lakosok igényeit jobban figyelembe vegyék.

Amikor teljes városrészekből tűnnek el a helyi lakosokat kiszolgáló üzletek, és minden ötödik amszterdami kerüli a világ legszebb belvárosát, akkor valami nagyon elromlott

– állítják.