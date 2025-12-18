Varga Dénesmagyar vízilabda-válogatottmagyar vízilabda

Váratlanul Georgiába költözött a magyar olimpiai bajnok

Varga Dénes a georgiai A-polo csapatához igazolt. Az olimpiai bajnok magyar vízilabdázó 2024-ben távozott a Ferencvárostól és befejezte a pályafutását, aztán visszatért, s azóta Los Angelesben, legutóbb pedig Cipruson játszott. Az átigazolásról hírt adó külföldi lap megjegyzi, hogy a vízilabda Mozartjának tartott Varga Dénes Georgiába költözése nagyszabású tervekre utalhat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 8:11
Varga Dénes néhány hónap után otthagyta Ciprust, és most Georgiába igazolt. Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Varga Dénes jelenleg az utolsó, még aktív magyar olimpiai bajnok vízilabdázó, a 2008-ban Pekingben aranyérmes Kemény Dénes-féle csapat utolsó mohikánja. A most 38 éves klasszis 2023-ban még főszereplője volt a Japánban világbajnok magyar válogatottnak, de tavaly a párizsi olimpia után lényegében befejezte a pályafutását, aztán idén tavasszal mégis visszatért, amikor Los Angelesbe igazolt. Azóta kalandos Varga Dénes útja, hiszen a nyáron már Cipruson kötött ki az APOEL-nél, most pedig némileg váratlanul újra váltott mindössze néhány hónap után, és Georgiába költözött.

Az utolsó aktív magyar olimpiai bajnok vízilabdázó, Varga Dénes Georgiába költözött.
Az utolsó aktív magyar olimpiai bajnok vízilabdázó, Varga Dénes Georgiába költözött. Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Varga Dénes átigazolásáról a nemzetközi vízilabdahíreket szállító Total Waterpolo és a Waterpolo360news.com is beszámolt. Utóbbi azt írja, hogy a georgiai klub, az A-polo történetének legjelentősebb igazolását hajtotta végre a magyar legenda megszerzésével. Emlékeztetnek, hogy Vargát 2019-ben a nemzetközi szövetség az év játékosának is megválasztotta, és sokak szerint „ő a vízilabda Mozartja a látásmódja, kreativitása és technikai tudása miatt”.

Magyar olimpiai bajnok érkezett: Varga Dénes és a nagy georgiai tervek

A lap szerint az átigazolás mérföldkőnek számít az egész georgiai vízilabda számára is, egyértelmű és ambiciózus előrelépést jelezve az A-polo hosszú távú sportstratégiájában és nemzetközi megítélésében.

Varga Dénest a sportág modern kori történetének egyik legmeghatározóbb alakjának nevezik. Felsorolják a legnagyobb sikereit, köztük a Bajnokok Ligája-győzelmeket (2015, 2019, 2024), az olimpiai aranyérmet (2008), az olimpiai bronzérmet (2020), valamint két világbajnoki címet (2013, 2023).

Az igazolás bejelentésekor az A-polo Varga érkezését a klub történetének sorsfordító pillanataként jellemezte. Bár a medencében nyújtott teljesítményét kiemelt figyelem kíséri majd, a klub hangsúlyozta mentor- és vezetői szerepének fontosságát is, amellyel emelheti a csapat színvonalát, és hozzájárulhat a georgiai vízilabda következő generációjának fejlődéséhez.

„Az A-polo számára ez az igazolás több mint egy hangzatos név megszerzése. Stratégiai üzenet is egyben, amely a nemzeti és nemzetközi színtéren egyaránt növekvő ambíciókat tükrözi, valamint azt a törekvést, hogy a klub a hazai versenyeken túl is komoly tényezővé váljon” – írja a külföldi szaklap.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

