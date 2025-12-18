Váratlanul Georgiába költözött a magyar olimpiai bajnok

Varga Dénes jelenleg az utolsó, még aktív magyar olimpiai bajnok vízilabdázó, a 2008-ban Pekingben aranyérmes Kemény Dénes-féle csapat utolsó mohikánja. A most 38 éves klasszis 2023-ban még főszereplője volt a Japánban világbajnok magyar válogatottnak, de tavaly a párizsi olimpia után lényegében befejezte a pályafutását, aztán idén tavasszal mégis visszatért, amikor Los Angelesbe igazolt. Azóta kalandos Varga Dénes útja, hiszen a nyáron már Cipruson kötött ki az APOEL-nél, most pedig némileg váratlanul újra váltott mindössze néhány hónap után, és Georgiába költözött.

Az utolsó aktív magyar olimpiai bajnok vízilabdázó, Varga Dénes Georgiába költözött. Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Varga Dénes átigazolásáról a nemzetközi vízilabdahíreket szállító Total Waterpolo és a Waterpolo360news.com is beszámolt. Utóbbi azt írja, hogy a georgiai klub, az A-polo történetének legjelentősebb igazolását hajtotta végre a magyar legenda megszerzésével. Emlékeztetnek, hogy Vargát 2019-ben a nemzetközi szövetség az év játékosának is megválasztotta, és sokak szerint „ő a vízilabda Mozartja a látásmódja, kreativitása és technikai tudása miatt”.

Magyar olimpiai bajnok érkezett: Varga Dénes és a nagy georgiai tervek

A lap szerint az átigazolás mérföldkőnek számít az egész georgiai vízilabda számára is, egyértelmű és ambiciózus előrelépést jelezve az A-polo hosszú távú sportstratégiájában és nemzetközi megítélésében.

Varga Dénest a sportág modern kori történetének egyik legmeghatározóbb alakjának nevezik. Felsorolják a legnagyobb sikereit, köztük a Bajnokok Ligája-győzelmeket (2015, 2019, 2024), az olimpiai aranyérmet (2008), az olimpiai bronzérmet (2020), valamint két világbajnoki címet (2013, 2023).

Az igazolás bejelentésekor az A-polo Varga érkezését a klub történetének sorsfordító pillanataként jellemezte. Bár a medencében nyújtott teljesítményét kiemelt figyelem kíséri majd, a klub hangsúlyozta mentor- és vezetői szerepének fontosságát is, amellyel emelheti a csapat színvonalát, és hozzájárulhat a georgiai vízilabda következő generációjának fejlődéséhez.

„Az A-polo számára ez az igazolás több mint egy hangzatos név megszerzése. Stratégiai üzenet is egyben, amely a nemzeti és nemzetközi színtéren egyaránt növekvő ambíciókat tükrözi, valamint azt a törekvést, hogy a klub a hazai versenyeken túl is komoly tényezővé váljon” – írja a külföldi szaklap.