„Melegszik a pite, Peti!” – üzente a Tisza-vezérnek Menczer Tamás + videó

Menczer Tamás közösségi oldalán politikai munkának nevezte a közvélemény-kutató cégek tevékenységét, amelyek szerinte hazug adatokkal próbálják a szavazókat a Tisza Párt felé terelni. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, a közelgő választások miatt a valóság hamarosan kiderül, mert a magyar emberek nem támogatják a háborút, a bevándorlást, nem kérnek a tiszás megszorítócsomagból, a Tisza-adóból, a nyugdíjadóból.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Menczer Tamás bejegyzésében rámutatott,

a közvélemény-kutatók és a Tisza Párt belső körei is látják a valóságot, ezért most kénytelenek előrejelzéseiket, véleményeiket a tényleges helyzethez közelíteni, hogy elkerüljék a teljes arcvesztést a választások után.

– Mi minden munkát elvégeztünk eddig is, el fogunk végezni a következő három hónapban is, az országunkat meg fogjuk védeni, a választást pedig meg fogjuk nyerni – szögezte le a kormánypárti politikus. Üzenetét a „Csak a Fidesz!” szlogennel zárta.

Videójához csak annyit írt Magyar Péternek címezve: „Melegszik a pite, Peti!”

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)