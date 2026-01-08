Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

menczer tamástisza pártfidesz

„Melegszik a pite, Peti!” – üzente a Tisza-vezérnek Menczer Tamás + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a közvélemény-kutató cégek politikai munkát végeznek, hazug adatokkal próbálva a szavazókat a Tisza Párt felé terelni. Menczer Tamás kijelentette, hogy a választások közeledtével a valóság hamarosan kiderül, mert a magyarok elutasítják a Tisza Párt megszorítási terveit.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 9:41
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI
Menczer Tamás közösségi oldalán politikai munkának nevezte a közvélemény-kutató cégek tevékenységét, amelyek szerinte hazug adatokkal próbálják a szavazókat a Tisza Párt felé terelni. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, a közelgő választások miatt a valóság hamarosan kiderül, mert a magyar emberek nem támogatják a háborút, a bevándorlást, nem kérnek a tiszás megszorítócsomagból, a Tisza-adóból, a nyugdíjadóból.

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Menczer Tamás bejegyzésében rámutatott,

a közvélemény-kutatók és a Tisza Párt belső körei is látják a valóságot, ezért most kénytelenek előrejelzéseiket, véleményeiket a tényleges helyzethez közelíteni, hogy elkerüljék a teljes arcvesztést a választások után.

– Mi minden munkát elvégeztünk eddig is, el fogunk végezni a következő három hónapban is, az országunkat meg fogjuk védeni, a választást pedig meg fogjuk nyerni – szögezte le a kormánypárti politikus. Üzenetét a „Csak a Fidesz!” szlogennel zárta. 

Videójához csak annyit írt Magyar Péternek címezve: „Melegszik a pite, Peti!”

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

