Menczer Tamás a Népszavának: A megszorítócsomag nem mesterséges intelligencia, hanem a Tisza Párt műve + videó

Menczer Tamás a Népszava újságírójával folytatott beszélgetésében hangsúlyozta: a Tisza Párthoz köthető, megszorításokat tartalmazó dokumentumot nem a Fidesz készítette. Mint mondta, azt a tiszás szereplők állították össze és írták alá, amit több érintett később videófelvételeken is megerősített.

A politikus visszautasította azt az állítást, miszerint a dokumentum mesterséges intelligenciával készült volna. Kiemelte:

Felcsuti Péter saját nyilatkozatában nevezte valós ötletnek a Tisza-adót, és arról is beszélt, hogy sajnálná, ha a párt kifarolna a javaslat mögül.

Menczer Tamás felidézte Tarr Zoltán korábbi kijelentését is, miszerint a választások után „mindent lehet”, majd hozzátette:

szerinte utólag próbálják a mesterséges intelligenciára hárítani a felelősséget.

A beszélgetés során Menczer Tamás arra is kitért, hogy Felcsuti Péter és Lengyel László a Tisza Párthoz köthető szakértők, akik a Pénzügykutató Zrt.-n keresztül a tiszás kormányprogram kidolgozásán dolgoznak. Felidézte Petschnig Mária Zita nyilatkozatát is, amelyben elmondta: a Tisza-szigetek rendezvényein felvilágosító munkát végeznek, és részt vesznek a párt szakmai felkészítésében.

Menczer Tamás hangsúlyozta: szerinte

a tiszás „felvilágosító munka” valójában megszorítócsomagot jelent, amelyből sem a Fidesz politikai közössége, sem a magyar választók nem kérnek.

Úgy fogalmazott: nevetségesnek tartja azt az állítást, hogy azok, akik rendszeresen részt vesznek a Tisza Párt rendezvényein és a programalkotásban, ne lennének a párt szakértői.