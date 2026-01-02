Akik a megszorításokban látják a jövőt: Bajnai és Magyar

Deák Dániel, Facebook: „Már korábban is voltak arra utaló jelek, hogy Bajnai Gordon a Tisza mögött áll – például a Partizánban az egyik embere, Szigetvári Viktor vezette fel a Tisza jelöltbemutatását –, de most Bajnai Gordon a HVG-nek adott interjút, amiben felmondta a Magyar Péter által is gyakran hangoztatott szólamokat, miszerint a tét sokkal nagyobb, mint egy normális választáson. Ugyan nem mondta ki szó szerint, de a mondataiból az köszön vissza, reménykedik Magyar Péter győzelmében.”