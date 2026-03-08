Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 03. 08. 6:54

Így írnak ők – Március 8., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Gréczy Zsolt, Csintalan Sándor, Kaltenbach Jenő, Máthé Zsuzsa és Vésey Kovács László gondolataiból tallózunk

Gréczy Zsolt

A DK önkényeztetője most a tiszás hazúgsággyároson puffog

Csintalan Sándor

„Lázár, ez gyáva kis fasiszta”

Kaltenbach Jenő

„Hihetetlen, de sajnos igaz”

Máthé Zsuzsa

„De a társadalmunk lelke már sebzett...”

Vésey Kovács László

„Tranzitdíj”

Így írnak ők – Március 8., délelőtt

Így írnak ők – Március 7., délután

Így írnak ők – Március 7., délelőtt

Így írnak ők – Március 6., délután

