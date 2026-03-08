lakásbiztosítási kampányszerződésváltóbiztosító

Lakásbiztosítási kampány: ezekre figyeljen, ha nem akar sokat fizetni baj esetén

A márciusi lakásbiztosítási kampány nemcsak arra jó alkalom, hogy olcsóbb biztosítást találjunk, számos más szempont alapján is érdemes felülvizsgálni a meglévő szerződéseket. Egy új lakásbiztosítás megkötésekor ingatlant érintő változások lekövetése és az alulbiztosítottság elkerülése legalább ugyanilyen fontosak – hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői, akik arról kérdezték a biztosítókat, hogy mire érdemes odafigyelni a kampány során.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 8:37
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már javában tart a lakásbiztosítási kampány, aki szeretné felmondani a meglévő szerződését, az egészen március 31-ig megteheti ezt. Természetes, hogy az ügyfelek elsősorban a biztosítás éves díja alapján keresik a jobb ajánlatokat, de legalább ugyanennyit érdemes foglalkozni a szerződés tartalmával is, hiszen ez fogja meghatározni, hogy mire és mennyit fizet a biztosító egy esetleges káresemény után – hívja fel a figyelmet a Bank360. A pénzügyi szakportál a biztosítókat kérdezte arról, hogy mire érdemes odafigyelni a kampány során.

lakásbiztosítás: sok az alulbiztosított ingatlan
Ha alulbiztosított az ingatlanunk vagy elavult a szerződésünk, az súlyos köveztkezmenyekkel járhat, így érdemes odafigyelni a részletekre a lakásbiztosítás újrakötésénél
Fotó: Shutterstock

A lakásbiztosítási szerződések felülvizsgálata nem maradhat el

  • A Colonnade Biztosító arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az elmúlt évben számos ügyfél felülvizsgálta és átkötötte biztosítását, még mindig sok az alulbiztosított vagy elavult biztosítási szerződés a piacon. Éppen ezért a kampány továbbra is egy jó lehetőség arra, hogy az ügyfelek felülvizsgálják meglévő szerződéseiket, és ellenőrizzék, hogy mire is nyújt fedezetet. A biztosító szerint gyakori, hogy a lakásokat még évekkel korábbi értéken biztosítják, miközben az ingatlanok és az ingóságok értéke jelentősen változott az elmúlt években.
  • Az Union Biztosító is azt hangsúlyozza, hogy érdemes évente átnézni a szerződést. Abban az esetben, ha időközben változások történtek az ingatlan állapotát illetően, például felújították, új vagyontárgyakat szereztek be, akkor mindenképpen szükséges a meglévő szerződés felülvizsgálata és átdolgozása.
  • Az Allianz Biztosító nyilatkozata szerint érdemes nemcsak a díjat figyelembe venni, hanem azt is, hogy a biztosítás mire terjed ki, milyen assistance szolgáltatásokat tartalmaz, és a fedezeti elemek valóban lefedik-e a mindennapi életben felmerülő kockázatokat. A túl olcsó biztosítás kár esetén könnyen drágának bizonyulhat, ha nem nyújt kellő védelmet például dugulásra, felelősségi károkra vagy egyéb gyakori káreseményekre. A felelősségbiztosítás különösen fontos, hiszen a lakásokkal összefüggő kárkifizetések jelentős része ebből ered – például társasházi beázások vagy a szomszédnak okozott véletlen károk vihar esetén.
  • Az Alfa Biztosító is a szerződés tartalmára hívja fel a figyelmet. Mint mondják, a mai lakásbiztosítások már messze több kockázatot, szolgáltatást tartalmaznak, mint az épület és a benne lévő ingóságok védelme. A fent felsoroltakon túl lehet benne utas-, baleset- vagy életbiztosítás, sőt akár kisállat (kutya, macska) biztosítás is. Pusztán az éves díjakat nézni megtévesztő lehet, mert a szerződések tartalma nagyon eltérhet, így könnyen az alma-körte összehasonlítás hibájába eshet valaki, és egy rosszul megkötött szerződés később csalódást és pénzügyi veszteséget okozhat.
  • A Generali Biztosító a fentiek mellett az asszisztenciára hívja fel a figyelmet. Az asszisztencia egy kimondottan praktikus szolgáltatás a lakásbiztosítás mellé: ha ugyanis váratlan probléma adódik, a biztosító gyors megoldást kínál, szakembert küld a helyszínre, vagy telefonon ad tanácsot. A kárrendezés gyorsaságára is érdemes odafigyelni – tanácsolja a Generali. Ez ugyanis probléma esetén kiemelten nagy jelentőséggel bír. Lényeges, hogy a kárbejelentést az észlelést követően mielőbb tegyük meg, lehetőleg online módon, hogy mielőbb megkezdődhessen a károk feldolgozása. Emellett fontos az is, hogy fotókkal, videóval dokumentáljuk a károkat. Amennyiben kárunk keletkezett, bizonyos esetekben videós kárrendezéssel, egy okostelefon segítségével akár percek alatt is rendezhető a kár. Vagyonkároknál körülbelül 5-7 perc, míg gépjárműkároknál nagyságrendileg 10-15 perc alatt megtörténhet a felmérés. Amennyiben a videóhívás alapján a kár rendezhető, a kárösszeg utalására is sor kerülhet. Az azonnal indított, úgynevezett real-time kifizetéssel tehát már a kifizetés indításától számított néhány percen belül a károsult számláján lehet a kárösszeg.

Nagyon figyeljünk a határidőkre!

Valamennyi biztosító felhívja a figyelmet a határidők pontos betartására. A felmondásnak legkésőbb március 31-ig kell beérkeznie a biztosítóhoz, az ezen kívül érkező nyilatkozatok nem minden esetben érvényesek. Fontos az is, hogy a felmondott szerződés díjrendezett legyen április 30-ig, mivel a felmondás hatálya egységesen erre az időpontra esik, függetlenül attól, mikor érkezik be a felmondás – emlékeztet a szakportál.

De mi is kell pontosan a felmondáshoz? 

A felmondáshoz meg kell adni a felmondani kívánt szerződés számát, a szerződő adatait (név, születési dátum), valamint jelölni kell, hogy kampányban történő felmondásról van szó. Erre általánosságban többféle lehetőség áll rendelkezésre: személyesen, e-mailben, ügyfélportálon keresztül, postai úton vagy telefonon is megtehető. Annak érdekében, hogy ne legyen biztosítás nélküli időszak, érdemes az új lakásbiztosítást úgy megkötni, hogy az 2026. május 1-jétől már életbe lépjen.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekimre

Isten éltesse Imre bácsit!

Bayer Zsolt avatarja

Legyen egy vasárnap, politika nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.