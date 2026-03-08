Lakásbiztosítási kampány: ezekre figyeljen, ha nem akar sokat fizetni baj esetén

Már javában tart a lakásbiztosítási kampány, aki szeretné felmondani a meglévő szerződését, az egészen március 31-ig megteheti ezt. Természetes, hogy az ügyfelek elsősorban a biztosítás éves díja alapján keresik a jobb ajánlatokat, de legalább ugyanennyit érdemes foglalkozni a szerződés tartalmával is, hiszen ez fogja meghatározni, hogy mire és mennyit fizet a biztosító egy esetleges káresemény után – hívja fel a figyelmet a Bank360. A pénzügyi szakportál a biztosítókat kérdezte arról, hogy mire érdemes odafigyelni a kampány során.

Ha alulbiztosított az ingatlanunk vagy elavult a szerződésünk, az súlyos köveztkezmenyekkel járhat, így érdemes odafigyelni a részletekre a lakásbiztosítás újrakötésénél

Fotó: Shutterstock

A lakásbiztosítási szerződések felülvizsgálata nem maradhat el

A Colonnade Biztosító arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az elmúlt évben számos ügyfél felülvizsgálta és átkötötte biztosítását, még mindig sok az alulbiztosított vagy elavult biztosítási szerződés a piacon. Éppen ezért a kampány továbbra is egy jó lehetőség arra, hogy az ügyfelek felülvizsgálják meglévő szerződéseiket, és ellenőrizzék, hogy mire is nyújt fedezetet. A biztosító szerint gyakori, hogy a lakásokat még évekkel korábbi értéken biztosítják, miközben az ingatlanok és az ingóságok értéke jelentősen változott az elmúlt években.

Az Union Biztosító is azt hangsúlyozza, hogy érdemes évente átnézni a szerződést. Abban az esetben, ha időközben változások történtek az ingatlan állapotát illetően, például felújították, új vagyontárgyakat szereztek be, akkor mindenképpen szükséges a meglévő szerződés felülvizsgálata és átdolgozása.

Az Allianz Biztosító nyilatkozata szerint érdemes nemcsak a díjat figyelembe venni, hanem azt is, hogy a biztosítás mire terjed ki, milyen assistance szolgáltatásokat tartalmaz, és a fedezeti elemek valóban lefedik-e a mindennapi életben felmerülő kockázatokat. A túl olcsó biztosítás kár esetén könnyen drágának bizonyulhat, ha nem nyújt kellő védelmet például dugulásra, felelősségi károkra vagy egyéb gyakori káreseményekre. A felelősségbiztosítás különösen fontos, hiszen a lakásokkal összefüggő kárkifizetések jelentős része ebből ered – például társasházi beázások vagy a szomszédnak okozott véletlen károk vihar esetén.

Az Alfa Biztosító is a szerződés tartalmára hívja fel a figyelmet. Mint mondják, a mai lakásbiztosítások már messze több kockázatot, szolgáltatást tartalmaznak, mint az épület és a benne lévő ingóságok védelme. A fent felsoroltakon túl lehet benne utas-, baleset- vagy életbiztosítás, sőt akár kisállat (kutya, macska) biztosítás is. Pusztán az éves díjakat nézni megtévesztő lehet, mert a szerződések tartalma nagyon eltérhet, így könnyen az alma-körte összehasonlítás hibájába eshet valaki, és egy rosszul megkötött szerződés később csalódást és pénzügyi veszteséget okozhat.

A Generali Biztosító a fentiek mellett az asszisztenciára hívja fel a figyelmet. Az asszisztencia egy kimondottan praktikus szolgáltatás a lakásbiztosítás mellé: ha ugyanis váratlan probléma adódik, a biztosító gyors megoldást kínál, szakembert küld a helyszínre, vagy telefonon ad tanácsot. A kárrendezés gyorsaságára is érdemes odafigyelni – tanácsolja a Generali. Ez ugyanis probléma esetén kiemelten nagy jelentőséggel bír. Lényeges, hogy a kárbejelentést az észlelést követően mielőbb tegyük meg, lehetőleg online módon, hogy mielőbb megkezdődhessen a károk feldolgozása. Emellett fontos az is, hogy fotókkal, videóval dokumentáljuk a károkat. Amennyiben kárunk keletkezett, bizonyos esetekben videós kárrendezéssel, egy okostelefon segítségével akár percek alatt is rendezhető a kár. Vagyonkároknál körülbelül 5-7 perc, míg gépjárműkároknál nagyságrendileg 10-15 perc alatt megtörténhet a felmérés. Amennyiben a videóhívás alapján a kár rendezhető, a kárösszeg utalására is sor kerülhet. Az azonnal indított, úgynevezett real-time kifizetéssel tehát már a kifizetés indításától számított néhány percen belül a károsult számláján lehet a kárösszeg.

Nagyon figyeljünk a határidőkre!

Valamennyi biztosító felhívja a figyelmet a határidők pontos betartására. A felmondásnak legkésőbb március 31-ig kell beérkeznie a biztosítóhoz, az ezen kívül érkező nyilatkozatok nem minden esetben érvényesek. Fontos az is, hogy a felmondott szerződés díjrendezett legyen április 30-ig, mivel a felmondás hatálya egységesen erre az időpontra esik, függetlenül attól, mikor érkezik be a felmondás – emlékeztet a szakportál.