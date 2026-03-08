Nemzeti Választási Irodajelöltek jelölőszervezetajánlóívek

Több ezer jelölőívet nem vittek vissza a jelöltek, jelölőszervezetek

Még ez is kevesebb, mint amennyivel a megmérettetésre vágyók adósak maradtak a 2022-es választásokkor.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 9:20
Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Marjai János)
Fotó: Fotó: MTI/Marjai János Forrás: Fotó: MTI/Marjai János
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Országosan több mint 8200 ajánlóívet nem vittek vissza a jelöltek, jelölőszervezetek az áprilisi országgyűlési választásra szóló ajánlásgyűjtés után – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatásából.

Budapest, 2026. március 7. Az április 12-i országgyűlési választásokra országos listát állító pártok szavazólapi sorrendjének sorsolása a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülésén Budapesten 2026. március 7-én. MTI/Kovács Márton
Az április 12-i országgyűlési választásokra országos listát állító pártok szavazólapi sorrendjének sorsolása a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülésén (Fotó: MTI/Kovács Márton)

Az országgyűlési képviselők választásán csak azok a jelöltek indulhatnak, akik összegyűjtöttek a választókerületükben élőktől ötszáz érvényes ajánlást. A jelöltek és jelölőszervezetek csak a választási irodák által kiadott íveken gyűjthették az ajánlásokat. Ezeket március 6-án 16 óráig gyűjthették, az íveket ezután vissza kellett vinniük a választási irodákba. Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, március 6-án 16 óráig kellett visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaztak ajánlást, legkésőbb március 7-én 16 óráig. 

Aki ezeket a határidőket elmulasztotta, annak ívenként ezer forint bírságot kell fizetnie.

 

Az NVI a honlapján közölte a jelölőszervezeteknek kiadott ajánlóívek darabszámát, és azt is, hogy a jelölőszervezetek mennyit vittek vissza a választási irodákba.

A választási irodák 18 szervezetnek és a független jelölteknek 167 536 ajánlóívet adtak ki. A jelöltek, illetve jelölőszervezetek országosan összesen 8253 ajánlóívet nem vittek vissza a választási irodákba, az illetékes választási bizottságok ezért ívenként ezer forint bírságot szabnak ki rájuk. 

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak (oevb) a le nem adott ajánlóívek utáni bírság kiszabásáról legkésőbb március 14-én kell dönteniük.

Az NVI összesítése szerint a legtöbb ívet a Normális Élet Pártja nem vitte vissza, összesen 2039-et, a Középen Állók Pártja 1566-ot, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 1419-et.

 

Az országos listát állító jelölőszervezetek közül a határidő lejártáig a Demokratikus Koalíció 918, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 656, A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt 295, a Mi Hazánk Mozgalom 236, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt 30, a Tisztelet és Szabadság Párt 9 ajánlóívet nem juttatott vissza.

 

A Szabad Ország Mozgalom 49 ívet nem vitt vissza, a Nemzetegyesítő Mozgalom a Szentkorona Országaiért 38, a Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei Párt 3, az LMP-Magyarország Zöld Pártja és a Magyar Horgász Vadász Párt 2-2 ívet nem szolgáltatott vissza határidőre.

A független jelöltek 991 ívet nem vittek vissza.

Az összes felvett ívet visszaszolgáltatta a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja, az Irány a Jövő Párt, a Magyar Igazság és Élet Pártja, továbbá az Otthon védelme Ingatlan Párt.

A 2022-es országgyűlési választás előtt a jelöltek, illetve jelölőszervezetek országosan összesen mintegy 9300 ajánlóívet nem vittek vissza határidőre.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Marjai János)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekimre

Isten éltesse Imre bácsit!

Bayer Zsolt avatarja

Legyen egy vasárnap, politika nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu