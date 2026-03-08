Több ezer jelölőívet nem vittek vissza a jelöltek, jelölőszervezetek

Országosan több mint 8200 ajánlóívet nem vittek vissza a jelöltek, jelölőszervezetek az áprilisi országgyűlési választásra szóló ajánlásgyűjtés után – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatásából.

Az április 12-i országgyűlési választásokra országos listát állító pártok szavazólapi sorrendjének sorsolása a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülésén (Fotó: MTI/Kovács Márton)

Az országgyűlési képviselők választásán csak azok a jelöltek indulhatnak, akik összegyűjtöttek a választókerületükben élőktől ötszáz érvényes ajánlást. A jelöltek és jelölőszervezetek csak a választási irodák által kiadott íveken gyűjthették az ajánlásokat. Ezeket március 6-án 16 óráig gyűjthették, az íveket ezután vissza kellett vinniük a választási irodákba. Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, március 6-án 16 óráig kellett visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaztak ajánlást, legkésőbb március 7-én 16 óráig.

Aki ezeket a határidőket elmulasztotta, annak ívenként ezer forint bírságot kell fizetnie.

Az NVI a honlapján közölte a jelölőszervezeteknek kiadott ajánlóívek darabszámát, és azt is, hogy a jelölőszervezetek mennyit vittek vissza a választási irodákba.

A választási irodák 18 szervezetnek és a független jelölteknek 167 536 ajánlóívet adtak ki. A jelöltek, illetve jelölőszervezetek országosan összesen 8253 ajánlóívet nem vittek vissza a választási irodákba, az illetékes választási bizottságok ezért ívenként ezer forint bírságot szabnak ki rájuk.

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak (oevb) a le nem adott ajánlóívek utáni bírság kiszabásáról legkésőbb március 14-én kell dönteniük.

Az NVI összesítése szerint a legtöbb ívet a Normális Élet Pártja nem vitte vissza, összesen 2039-et, a Középen Állók Pártja 1566-ot, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 1419-et.

Az országos listát állító jelölőszervezetek közül a határidő lejártáig a Demokratikus Koalíció 918, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 656, A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt 295, a Mi Hazánk Mozgalom 236, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt 30, a Tisztelet és Szabadság Párt 9 ajánlóívet nem juttatott vissza.

A Szabad Ország Mozgalom 49 ívet nem vitt vissza, a Nemzetegyesítő Mozgalom a Szentkorona Országaiért 38, a Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei Párt 3, az LMP-Magyarország Zöld Pártja és a Magyar Horgász Vadász Párt 2-2 ívet nem szolgáltatott vissza határidőre.