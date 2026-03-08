UkrajnaMagyarországfenyegetés

Ismét egy ukrán fenyegetés érkezett

Egy ismert ukrán influenszer, Vologyimir Petrov nyíltan beszélt egy Magyarország elleni háború szükségességéről. A kommentátor, aki egyébként közel áll Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, azt mondta, hogy teljes szívvel támogatná Zelenszkijt, ha lerohanná hazánkat „Ukrajna méltóságáért és becsületééért”.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 10:18
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
Vologyimir Petrov szerint Zelenszkijnek Ukrajna „méltóságáért és becsületéért” háborút kellene indítania hazánk ellen. A kommentátor egyúttal jelezte, hogy teljes szívvel támogatná ebben az ukrán elnököt.

Az ukrán elnökhöz közel álló influenszer támogatna egy háborút hazánk ellen
Az ukrán elnökhöz közel álló influenszer támogatna egy háborút hazánk ellen 
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Ha Zelenszkij holnap úgy dönt, hogy háborút indít Magyarország ellen, teljes mellszélességgel kiállok mellette – fogalmazott Petrov.

Az ukrán influenszer szerint ezt egyébként az ország becsületéért és méltóságáért kellene megtennie Zelenszkijnek. Ez már nem az első fenyegetés, ami az ukránoktól érkezik. Nemrég maga Zelenszkij fenyegette meg halálosan Orbán Viktor miniszterelnököt, jelezve, hogy ha a magyar kormányfő nem áll el a vétó tervétől a kilencvenmilliárd eurós Európai Uniós hadikölcsön ügyében, akkor „megadja a lakcímét az ukrán fegyveres erőknek”.

Alekszej Zsulavszkij ukrán politikai elemző pedig nemrég egy videóban kijelentette, hogy szerinte hiába követeli Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték újraindítását. Ukrajnának pedig toborzókat kellene küldenie Magyarországra, akik „összecsomagolják a férfiakat” – emlékeztet az Origo. 

Orbán hisz magában, és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat. Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, becsomagolják az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így

– fogalmazott Zsulavszkij. Az ukrán szakértő ezzel lényegében nyíltan elismerte, hogy a Barátság vezeték politikai okok miatt nem indul újra.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

