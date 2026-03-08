Ismét egy ukrán fenyegetés érkezett

Vologyimir Petrov szerint Zelenszkijnek Ukrajna „méltóságáért és becsületéért” háborút kellene indítania hazánk ellen. A kommentátor egyúttal jelezte, hogy teljes szívvel támogatná ebben az ukrán elnököt.

Az ukrán elnökhöz közel álló influenszer támogatna egy háborút hazánk ellen

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Ha Zelenszkij holnap úgy dönt, hogy háborút indít Magyarország ellen, teljes mellszélességgel kiállok mellette – fogalmazott Petrov.

Az ukrán influenszer szerint ezt egyébként az ország becsületéért és méltóságáért kellene megtennie Zelenszkijnek. Ez már nem az első fenyegetés, ami az ukránoktól érkezik. Nemrég maga Zelenszkij fenyegette meg halálosan Orbán Viktor miniszterelnököt, jelezve, hogy ha a magyar kormányfő nem áll el a vétó tervétől a kilencvenmilliárd eurós Európai Uniós hadikölcsön ügyében, akkor „megadja a lakcímét az ukrán fegyveres erőknek”.

Alekszej Zsulavszkij ukrán politikai elemző pedig nemrég egy videóban kijelentette, hogy szerinte hiába követeli Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték újraindítását. Ukrajnának pedig toborzókat kellene küldenie Magyarországra, akik „összecsomagolják a férfiakat” – emlékeztet az Origo.