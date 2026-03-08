orosz-ukrán háborúkényszersorozásTCK

Zelenszkij emberrablóit Magyarországra küldené egy ukrán elemző

A magyar–ukrán diplomáciai kapcsolat történelmi mélypontra került, miután az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Alig telt el néhány nap és újabb fenyegetés érte hazánkat. Egy ukrán politikai elemző arról beszélt, hogy a TCK-s toborzótiszteket Magyarországra kellene küldeni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 2:02
Zelenszkij ukrán katonák gyűrűjében Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, nem sokkal azután, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, már itt is van a következő, Magyarország ellen irányuló agresszív ukrán nyilatkozat: egy ukrán elemző arról beszélt, hogy Zelenszkij emberrablói, a jól ismert TCK-sok, hogyan hurcolnák el a magyar férfiakat a frontra.

Fotó: AFP

Vukics Ferenc közösségi oldalán reagált az újabb botrányos ukrán nyilatkozatra. Mint írta, Alekszej Zsulavszkij ukrán politikai elemző egy videóban arról beszélt, hogy szerinte hiába követeli Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték újraindítását. Az elemző úgy fogalmazott: 

Orbán hisz magában és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat. Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, becsomagolják az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így

– mondta Zsulavszkij. Az elemző hangsúlyozta, hogy az ukrán szakértő ezzel lényegében nyíltan elismerte, hogy a Barátság vezeték politikai okok miatt nem indul újra.

Borítókép: Zelenszkij ukrán katonák gyűrűjében (Fotó: AFP)

