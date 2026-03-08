Zelenszkij emberrablóit Magyarországra küldené egy ukrán elemző

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nem sokkal azután, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, már itt is van a következő, Magyarország ellen irányuló agresszív ukrán nyilatkozat: egy ukrán elemző arról beszélt, hogy Zelenszkij emberrablói, a jól ismert TCK-sok, hogyan hurcolnák el a magyar férfiakat a frontra.

Fotó: AFP

Vukics Ferenc közösségi oldalán reagált az újabb botrányos ukrán nyilatkozatra. Mint írta, Alekszej Zsulavszkij ukrán politikai elemző egy videóban arról beszélt, hogy szerinte hiába követeli Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték újraindítását. Az elemző úgy fogalmazott:

Orbán hisz magában és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat. Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, becsomagolják az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így

– mondta Zsulavszkij. Az elemző hangsúlyozta, hogy az ukrán szakértő ezzel lényegében nyíltan elismerte, hogy a Barátság vezeték politikai okok miatt nem indul újra.

Borítókép: Zelenszkij ukrán katonák gyűrűjében (Fotó: AFP)