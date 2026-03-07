Orbán ViktorIránUkrajnaVolodimir Zelenszkij

Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek, Törökország migránsáradatra készül

A miniszterelnök közösségi oldalán reagált az ukrán elnök fenyegetésére. Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyaroknál nem működik a fenyegetés. Közben felmerült, hogy Brüsszel, Kijev és Magyar Péter közösen dönthetett a Barátság kőolajvezeték leállításáról. A közel-keleti események miatt milliók indulhatnak útnak, Törökország már készenlétben áll. Szaúd-Arábia figyelmeztette Iránt, hogy a tűzzel játszik. Angela Merkel volt német kancellár pedig bírálta az Európai Uniót. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 23:59
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor közösségi oldalán üzent az ukrán elnöknek
Orbán Viktor közösségi oldalán üzent az ukrán elnöknek  
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: A magyarokat nem lehet megzsarolni

– Elnök úr, az üzenetét megkaptam. Ön katonákkal fenyegetett engem és rajtam keresztül egész Magyarországot. Elnök úr, ez nem működik. Ezt hagyja abba! Ez itt Magyarország. A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni – mondta a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Orbán Viktor.

Tegnap este a magyarok megüzenték, nem akarnak ukránbarát kormányt, és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon. Jobb a békesség. Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel! Fejezze be az olajblokádot és engedje át Magyarország olajszállítmányait. Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Közösen tervezhette meg a Barátság kőolajvezeték leállítását Zelenszkij és Magyar Péter

Már 2023 óta készült a Barátság kőolajvezeték leállítására Zelenszkij ukrán elnök és Brüsszel, ebbe később Magyar Pétert is bevonták. Egy kiszivárgott amerikai titkosszolgálati jelentés szerint Zelenszkij egyenesen fel akarta robbantani a vezetéket, de Ursula von der Leyen is arról beszélt, hogy nyugodtan állítsa le Ukrajna a vezetéket, amennyiben Magyarország nem oldja fel az ukrán dömpingárukkal szembeni akkori intézkedéseket.

A Tisza Párt megalapítása után egyre szorosabb lett a kapcsolat az ukránok és Magyar Péter között. Ennek a folyamatnak a végén rendelték Münchenbe a Tisza Párt elnökét, ahol nyugati közvetítéssel egyeztethetett az ukrán elnökkel – ezután az ukránok egyértelművé tették, hogy nem indítják újra a Barátság vezetéket. 

Magyar Péter ezután egy delegáció tagjaként Kijevbe küldte emberét, a nullaszázalékos Momentum semmilyen politikai befolyással nem rendelkező frakcióvezető-helyettesét, Gelencsér Ferencet, aki szerint 20 percen keresztül csak a Barátság vezetékről beszéltek. 

Iránból milliók indulhatnak útnak, Törökország migránsválságra készül

Az Irán elleni katonai művelet és a térség fokozódó feszültsége újabb menekültválság lehetőségét vetíti előre Európa számára. Az EU menekültügyi ügynöksége szerint már a részleges destabilizáció is példátlan nagyságú migrációs hullámot indíthat el Iránból. Törökország már most készül az akár egymilliós menekülthullámra.

Európa-szerte attól tartanak a kormányok, hogy ha Iránból menekülthullám indul, az gyorsan túlterhelheti a már amúgy is szűkös menekültügyi kapacitásokat. A kedden közzétett éves jelentésében – amelyet még a közel-keleti konfliktus kirobbanása előtt állítottak össze – az EU Menekültügyi Ügynökség (EUAA) Iránt potenciális veszélyként jelölte meg.

A mintegy 90 milliós lakosság esetében már a részleges destabilizáció is példátlan nagyságú menekülthullámot idézhet elő – áll a jelentésben.

Irán a tűzzel játszik, ha újra megtámadja Szaúd-Arábiát

Pakisztán és Szaúd-Arábia katonai vezetői a közel-keleti feszültségek közepette találkoztak. A tárgyalások után a szaúdi fél nyomatékosította az iráni vezetés felé a régió stabilitásának fontosságát, és reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy Teherán bölcsen jár el, valamint a jövőben elkerüli a félreértéseket. Pakisztán nyíltan kiállt Rijád mellett, és a két ország védelmi együttműködéséhez hamarosan Törökország is csatlakozhat.

A közel-keleti feszültségek közepette Pakisztán szárazföldi erőinek vezérkari főnöke, Asim Munir találkozott Szaúd-Arábia védelmi miniszterével, Khalid bin Salmannel folytatott egyeztetést.

A megbeszélés néhány nappal azután történt, hogy egy iráni támadás érte az Aramco egyik szaúdi olajfinomítóját, amely a világ legnagyobbjai közé tartozik. A támadás után Pakisztán nyíltan kiállt Rijád mellett, és szolidaritását fejezte ki a többi Öböl menti államot ért légicsapások kapcsán.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

