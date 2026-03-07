Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek, Törökország migránsáradatra készül

A miniszterelnök közösségi oldalán üzent az ukrán elnöknek. Orbán Viktor világossá tette Volodimir Zelenszkij számára, hogy a magyaroknál nem működik a zsarolás. Közben felmerült, hogy Magyar Péter, Brüsszel és Kijev közös megegyezéssel dönthetett a Barátság kőolajvezeték leállításáról. A közel-keleti válság miatt Törökország milliós migrációs hullámra készül. Szaúd-Arábia pedig kemény figyelmeztetést küldött Iránnak. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Orbán Viktor közösségi oldalán üzent az ukrán elnöknek

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: A magyarokat nem lehet megzsarolni

– Elnök úr, az üzenetét megkaptam. Ön katonákkal fenyegetett engem és rajtam keresztül egész Magyarországot. Elnök úr, ez nem működik. Ezt hagyja abba! Ez itt Magyarország. A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni – mondta a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Orbán Viktor.

Tegnap este a magyarok megüzenték, nem akarnak ukránbarát kormányt, és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon. Jobb a békesség. Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel! Fejezze be az olajblokádot és engedje át Magyarország olajszállítmányait. Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár

– hangsúlyozta a miniszterelnök.