Rebrov megdöbbentő dolgokat állított Zelenszkijről és a magyar válogatottról

Szerhij Rebrov 2018 és 2021 között volt a Fradi vezetőedzője, háromszor lett bajnok a csapattal az NB I-ben, és vele indult meg a nemzetközi sikersorozat. Az ukrán szakember vezetésével jött össze az első Európa-liga csoportkör 2019-ben, majd a mai napig meg nem ismételt Bajnokok Ligája-csoportkör 2020-ban. Rebrov most az ukrán válogatott szövetségi kapitánya, ahová elmondása szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen hívta, és tisztázta a magyar válogatottal kapcsolatban szerinte korábban félreértett szavait – egyúttal bejelentkezett Marco Rossi helyére.

Szerhij Rebrov jelenleg Zelenszkij hívására ukrán szövetségi kapitány, de bejelentkezett a magyar válogatott élére (Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

A Nemzeti Sport látogatta meg a háború sújtotta Ukrajna helyett jelenleg Marbellában élő edzőt a dél-spanyolországi otthonában. Rebrov a beszélgetés alatt váratlan kijelentéseket tett a magyar válogatottal összefüggésben, amely ellen Ukrajnával a Nemzetek Ligája B osztályában kétszer is összecsap majd az ősszel.

Rebrov: Engem Zelenszkij hívott az ukrán válogatotthoz

Miután elhagyta a Fradit, Rebrov az Egyesült Arab Emirátusokban vállalt munkát, ahol az al-Ain edzője lett. Onnan 2023-ban tért haza Ukrajnába, amikor elvállalta az ukrán válogatott szövetségi kapitányi posztját. A korábbi 75-szörös válogatott támadó kijutott a csapattal a 2024-es Európa-bajnokságra, amelyen a magyar válogatotthoz hasonlóan nem élte túl a csoportkört. Rebrov ukrán válogatottja azonban jelenleg Marco Rossi csapatával ellentétben még versenyben van a kijutásért az idén nyári világbajnokságra. A márciusi pótselejtezőkön Svédország lesz az ellenfele.

Rebrov azt állította, „a válogatott kispadjára maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hívta haza”.

– Az al-Ainnál dolgoztam, és azzal hívott fel, hogy szükségük van rám. Egykori csapattársam, Andrij Sevcsenko is győzködött, mondván, az ukrán embereknek reményt kell adnom. Felelősséget érzek a hazám iránt, nem tudtam nemet mondani – mesélte Rebrov.

Hozzátette, hogy a szerződése a vb előtt lejár ukrán szövetségi kapitányként. Ha kijutnak, marad, ha nem, akkor majd meglátják.

Szívesen lenne a magyar válogatott szövetségi kapitánya

A Nemzeti Sport cikke szerint Rebrov váratlanul arról is beszélt, hogy szívesen irányítaná a magyar válogatottat. Mivelhogy imádja Magyarországot, a magyar embereket, és ha úgy hozná a sors, visszatérne hazánkba.