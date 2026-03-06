Beugratott a kertbe a pick-uppal Pétfürdőn, a szondázás eredménye sejthető volt

Egy pétfürdői balesetről érkezett bejelentés március 5-én kora délután a rendőrségre. A sofőr – aki kanyarodás közben vesztette el uralmát a jármű felett – nem sérült meg, utasa viszont könnyebben. Az intézkedéskor egyből kiderült, hogy az autót vezető férfi előzőleg fogyasztott alkoholt, amit a szonda eredménye is igazolt.

Forrás: Police.hu

A 29 éves pétfürdői lakosról kiderült, nem rendelkezett vezetői engedéllyel, és felmerült a gyanú, hogy kábítószer is van a szervezetében, ezért mintavételre előállították a járőrök. A drogteszt eredménye pozitív értéket mutatott THC-re és kokainra is. A férfit őrizetbe vették, ellene szabálysértési és büntetőeljárás is indult.