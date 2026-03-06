real madridAlexander-Arnoldcelta vigoFederico ValverdeÁlvaro Arbeloa

Alexander-Arnold borzalmas hibája után hihetetlen mázlija lett a Real Madridnak

A spanyol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának nyitómérkőzésén péntek este a Real Madrid 2-1-re nyert a Celta Vigo otthonában. A győztes gólt Federico Valverde a 94. percben szerezte, így Trent Alexander-Arnold hatalmas hibájáról kevesebb szó esik majd.

2026. 03. 06. 23:05
Federico Valverde így ünnepelte a 94. percben szerzett gólját, miközben a Celta Vigo játékosai nem hitték el, hogy így jártak... Fotó: MIGUEL RIOPA Forrás: AFP
Még hétfő este a spanyol élvonal 26. fordulójának zárómeccsén a Real Madrid hatalmas pofont kapott, hazai pályán 1-0-ra kikapott a Getafe gárdájától. A Getafe tizennyolc év után győzött a Santiago Bernabéu Stadionban. Mindez azt jelentette, hogy a Real a forduló után a tabella második helyén négypontos hátrányba került a Barcelona mögött. Álvaro Arbeloa együttese sokat nem pihenhetett, mert a 27. fordulót péntek este a Celta Vigo–Real Madrid összecsapás nyitotta. A hazaiak az előző körben 2-1-re győztek a Girona otthonában, és a tabella hatodik helyén állva fogadták a királyi gárdát. Arbeloának voltak gondjai a meccs előtt: Militao, Alaba, Ceballos, Bellingham, Mbappé és Rodrygo  játékára sérülés miatt nem számíthatott, Huijsen, Carreras és Mastantuono eltiltás miatt maradt ki, Camavinga pedig szokatlan ok miatt, fogfájás miatt a héten csak két edzésen tudott részt venni. Viszont péntekre már orvosolták a problémáját. A Real Madrid így állt fel a Celta Vigo ellen:

A Real Madrid keretéből bizony sok nagy név hiányzott
A Real Madrid keretéből bizony sok nagy név hiányzott Forrás: X/Real Madrid C. F. 

A Real Madrid a 25. fordulóban is kikapott, akkor 2-1-re az Osasuna otthonában, így most mindenképpen javítani akart.  A 10. percben a kiugró Vinícius Júnior a kapufát találta, de a következő percben már megszerezte a vezetést a Real. Egy (kis)szögletvariáció után Tchouaméni 15 méterről lőtte rá a labdát, ami a jobb oldali kapufáról pattant be a kapuba (0-1). A házigazda azonban a 26. percben egyenlített. Alexander-Arnold rosszul számította ki egy előre ívelt labda ívét, Williot Swedberg lecsapott rá, majd be is csapta a Liverpool korábbi ikonját, a beadását pedig Borja Iglesias hét méterről a kapuba továbbította (1-1). A televíziós kamerák azonban nem is annyira őt mutatták, hanem a kétszer is hibázó angol jobbhátvédet. Az X-en 1,5 millió követővel rendelkező The Touchline is úgy tálalta a történteket, hogy „borzalmas védekezés Trent Alexander-Arnoldtól”.

A Real Madrid a 94. percben szerzett góljával nyert 2-1-re a Celta Vigo ellen

A 45. percben Courtois védte Swedberg 13 méterről leadott lövését, a Real belső védői a közelében sem voltak. Courtois ordított is velük, hogy figyeljenek már oda. Fordulás után a 71. percben a VAR szólt a játékvezetőnek, hogy meg kellene néznie egy esetet. A Celta egyik védője kézzel ütött bele a labdába a 16-oson belül, de mégsem lett 11-es, mert előtte egyértelmű lökés történt. A 87. percben majdnem a Celta szerzett gólt, Iago Aspas a kapufát találta el. A 94. percben aztán a túloldalon Valverde megpattanó lövése utat talált a házigazda kapujába, így a Real Madrid 2-1-re győzött. A királyi gárdának hihetetlen mázlija van!

La Liga, 27. forduló:

  • Celta Vigo–Real Madrid 1-2 (1-1)

szombaton játsszák:

  • Osasuna–Real Mallorca 14.00
  • Levante–Girona 16.15
  • Atlético Madrid–Real Sociedad 18.30
  • Athletic Bilbao–Barcelona 21.00

vasárnap játsszák:

  • Villarreal–Elche 14.00
  • Getafe–Real Betis 16.15
  • Sevilla–Rayo Vallecano 18.30
  • Valencia–Alavés 21.00

hétfőn játsszák:

  • Espanyol–Oviedo 21.00

A tabella:

1. Barcelona 26 71-26 64 pont
2. Real Madrid 27 56-23 63
3. Atlético Madrid 26 43-23 51
4. Villarreal 26 48-31 51
5. Betis 26 42-32 43
6. Celta Vigo 27 37-30 40
7. Espanyol 26 33-39 36
8. Real Sociedad 26 38-38 35
9. Athletic Bilbao 26 30-36 35
10. Osasuna 26 30-30 33
11. Getafe 26 21-29 32
12. Rayo Vallecano 26 26-32 30
13. Sevilla 26 34-41 30
14. Girona 26 27-42 30
15. Valencia 26 27-39 29
16. Alavés 26 23-34 27
17. Elche 26 34-39 26
18. Real Mallorca 26 29-42 24
19. Levante 26 28-44 21
20. Real Oviedo 26 16-43 17

A Real Madrid így készült a Celta Vigo elleni találkozóra:

  

