Alexander-Arnold borzalmas hibája után hihetetlen mázlija lett a Real Madridnak

Még hétfő este a spanyol élvonal 26. fordulójának zárómeccsén a Real Madrid hatalmas pofont kapott, hazai pályán 1-0-ra kikapott a Getafe gárdájától. A Getafe tizennyolc év után győzött a Santiago Bernabéu Stadionban. Mindez azt jelentette, hogy a Real a forduló után a tabella második helyén négypontos hátrányba került a Barcelona mögött. Álvaro Arbeloa együttese sokat nem pihenhetett, mert a 27. fordulót péntek este a Celta Vigo–Real Madrid összecsapás nyitotta. A hazaiak az előző körben 2-1-re győztek a Girona otthonában, és a tabella hatodik helyén állva fogadták a királyi gárdát. Arbeloának voltak gondjai a meccs előtt: Militao, Alaba, Ceballos, Bellingham, Mbappé és Rodrygo játékára sérülés miatt nem számíthatott, Huijsen, Carreras és Mastantuono eltiltás miatt maradt ki, Camavinga pedig szokatlan ok miatt, fogfájás miatt a héten csak két edzésen tudott részt venni. Viszont péntekre már orvosolták a problémáját. A Real Madrid így állt fel a Celta Vigo ellen:

A Real Madrid keretéből bizony sok nagy név hiányzott Forrás: X/Real Madrid C. F.

A Real Madrid a 25. fordulóban is kikapott, akkor 2-1-re az Osasuna otthonában, így most mindenképpen javítani akart. A 10. percben a kiugró Vinícius Júnior a kapufát találta, de a következő percben már megszerezte a vezetést a Real. Egy (kis)szögletvariáció után Tchouaméni 15 méterről lőtte rá a labdát, ami a jobb oldali kapufáról pattant be a kapuba (0-1). A házigazda azonban a 26. percben egyenlített. Alexander-Arnold rosszul számította ki egy előre ívelt labda ívét, Williot Swedberg lecsapott rá, majd be is csapta a Liverpool korábbi ikonját, a beadását pedig Borja Iglesias hét méterről a kapuba továbbította (1-1). A televíziós kamerák azonban nem is annyira őt mutatták, hanem a kétszer is hibázó angol jobbhátvédet. Az X-en 1,5 millió követővel rendelkező The Touchline is úgy tálalta a történteket, hogy „borzalmas védekezés Trent Alexander-Arnoldtól”.

A Real Madrid a 94. percben szerzett góljával nyert 2-1-re a Celta Vigo ellen

A 45. percben Courtois védte Swedberg 13 méterről leadott lövését, a Real belső védői a közelében sem voltak. Courtois ordított is velük, hogy figyeljenek már oda. Fordulás után a 71. percben a VAR szólt a játékvezetőnek, hogy meg kellene néznie egy esetet. A Celta egyik védője kézzel ütött bele a labdába a 16-oson belül, de mégsem lett 11-es, mert előtte egyértelmű lökés történt. A 87. percben majdnem a Celta szerzett gólt, Iago Aspas a kapufát találta el. A 94. percben aztán a túloldalon Valverde megpattanó lövése utat talált a házigazda kapujába, így a Real Madrid 2-1-re győzött. A királyi gárdának hihetetlen mázlija van!