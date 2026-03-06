Rendkívüli

A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

Szijjártó Péter: Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlatot és fel akarták robbantani a Török Áramlatot

– Nem akarunk drágábban, és nem akarunk kevésbé megbízhatóan energiahordozókat vásárolni, mert ha ezt tennénk, akkor a rezsicsökkentésnek kampó lenne – üzente a miniszter.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 06. 22:02
Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Magyarország azokkal az ukránokkal áll most szemben a kőolajblokád ügyében, akik korábban már felrobbantották az Északi Áramlat földgázvezetéket, míg a Török Áramlatot fel akarták robbantani – jelentette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szigetszentmiklóson, ahol lakossági fórumot tartott.

Moszkva, 2026. március 4. Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert fogadja a moszkvai Kreml Szenátusi palotájában 2026. március 4-én. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Mihail Metzel
Vlagyimir Putyin orosz elnök (balra) Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert fogadja a moszkvai Kreml Szenátusi palotájában 2026. március 4-én. Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Mihail Metzel

A külgazdasági és külügyminiszter a beszédében leszögezte, hogy két nagyon egyszerű ok miatt vásárolja Magyarország a kőolajat és a földgázt Oroszországtól: egyrészt, mert a forrás megbízható, másrészt, mert olcsó. – És én egyelőre nem látom az indokot arra, mi a fészkes fenéért kellene nekem, nekünk úgy döntenünk, hogy az olcsó és megbízható forrást lecseréljük egy drágább és kevésbé megbízhatóra – mondta.

Nem akarunk drágábban, s nem akarunk kevésbé megbízhatóan energiahordozókat vásárolni, mert ha ezt tennénk, akkor a rezsicsökkentésnek kampó lenne

– folytatta.

A tárcavezető üdvözölte, hogy moszkvai látogatásán Vlagyimir Putyin orosz elnök biztosította afelől, hogy változatlan áron rendelkezésre áll a leszerződött kőolaj- és földgázmennyiség.

Szijjártó Péter a Barátság kőolajvezeték blokádja kapcsán „jól összehangolt, koordinált akciót és politikai zsarolást” emlegetett a Kijev–Brüsszel–Berlin-tengely részéről, aminek a fő célja, hogy a magyar kormány változtasson az álláspontját Ukrajnát illetően, valamint hogy a Tisza Pártot segítsék a választás előtt.

Kifejtette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jól látja: Magyarország mellett Ukrajna számára is sorskérdés az április 12-i választás eredménye, ugyanis ha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor hazánk biztosan nem megy háborúba, a magyarok pénzét nem kapják meg, és soha nem lesznek tagjai az Európai Uniónak.

– Ukrán szempontból a teljesen logikus lépés az, hogy a Tisza Pártot kell segíteni, hogy Magyarországon kormányra kerüljön. És ugye ez a célkitűzés teljes mértékben egybeesik Brüsszel és Berlin célkitűzésével is – vélekedett.

Berlinből, Brüsszelből teljes mértékben egybevág az akarat a kijevi akarattal, és ezért létrejött egy ilyen tengely, ami megpróbál minket kinyírni, s ugye ezen a tengelyen született meg az a remek döntés, hogy akkor próbálják ezt meg azzal, hogy a Zelenszkij lezárja a kőolajszállítást. Merthogy ebből mi következik? Lesz egy jó kis ellátási válság, sorok a benzinkutaknál, és mellette, mondjuk, ezerforintos benzinár, ami azért még a politológusok szerint is nagyon ritkán jó a kormánynak

– hangsúlyozta.

A miniszter végezetül arra figyelmeztetett, hogy 

akik most olajblokád alatt tartják Magyarországot, azok ugyanazok, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlat földgázvezetéket is.

– És az orosz elnök nekem szerdán azt mondta, hogy a helyzet az, hogy azt detektálták, hogy az ukránok elkezdték előkészíteni a Török Áramlat felrobbantását is. De elmondta, hogy úrrá lettek a helyzeten, […] és ezt a veszélyt ők kezelik – tájékoztatott.

– Csak azért mondom, hogy mikor a miniszterelnök felvonultatja a védekezésnek a következő szintjét az energia-infrastruktúra védelmére, az nem viccből van, hanem azért, mert olyanokkal állunk szemben, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot és elő akarták készíteni a Török Áramlat kapcsán ugyanazt – mutatott rá.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

