Szijjártó Péter: Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlatot és fel akarták robbantani a Török Áramlatot

– Magyarország azokkal az ukránokkal áll most szemben a kőolajblokád ügyében, akik korábban már felrobbantották az Északi Áramlat földgázvezetéket, míg a Török Áramlatot fel akarták robbantani – jelentette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szigetszentmiklóson, ahol lakossági fórumot tartott.
A külgazdasági és külügyminiszter a beszédében leszögezte, hogy két nagyon egyszerű ok miatt vásárolja Magyarország a kőolajat és a földgázt Oroszországtól: egyrészt, mert a forrás megbízható, másrészt, mert olcsó. – És én egyelőre nem látom az indokot arra, mi a fészkes fenéért kellene nekem, nekünk úgy döntenünk, hogy az olcsó és megbízható forrást lecseréljük egy drágább és kevésbé megbízhatóra – mondta.
Nem akarunk drágábban, s nem akarunk kevésbé megbízhatóan energiahordozókat vásárolni, mert ha ezt tennénk, akkor a rezsicsökkentésnek kampó lenne
– folytatta.
A tárcavezető üdvözölte, hogy moszkvai látogatásán Vlagyimir Putyin orosz elnök biztosította afelől, hogy változatlan áron rendelkezésre áll a leszerződött kőolaj- és földgázmennyiség.
Szijjártó Péter a Barátság kőolajvezeték blokádja kapcsán „jól összehangolt, koordinált akciót és politikai zsarolást” emlegetett a Kijev–Brüsszel–Berlin-tengely részéről, aminek a fő célja, hogy a magyar kormány változtasson az álláspontját Ukrajnát illetően, valamint hogy a Tisza Pártot segítsék a választás előtt.
Kifejtette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jól látja: Magyarország mellett Ukrajna számára is sorskérdés az április 12-i választás eredménye, ugyanis ha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor hazánk biztosan nem megy háborúba, a magyarok pénzét nem kapják meg, és soha nem lesznek tagjai az Európai Uniónak.
– Ukrán szempontból a teljesen logikus lépés az, hogy a Tisza Pártot kell segíteni, hogy Magyarországon kormányra kerüljön. És ugye ez a célkitűzés teljes mértékben egybeesik Brüsszel és Berlin célkitűzésével is – vélekedett.
Berlinből, Brüsszelből teljes mértékben egybevág az akarat a kijevi akarattal, és ezért létrejött egy ilyen tengely, ami megpróbál minket kinyírni, s ugye ezen a tengelyen született meg az a remek döntés, hogy akkor próbálják ezt meg azzal, hogy a Zelenszkij lezárja a kőolajszállítást. Merthogy ebből mi következik? Lesz egy jó kis ellátási válság, sorok a benzinkutaknál, és mellette, mondjuk, ezerforintos benzinár, ami azért még a politológusok szerint is nagyon ritkán jó a kormánynak
– hangsúlyozta.
