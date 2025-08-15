Vlagyimir Putyin, aki sosem adja fel

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin, Oroszország elnöke, 71 évesen immár ötödik ciklusát tölti Oroszország élén.

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL

Putyin 1952. október 7-én született Leningrádban (ma Szentpétervár). Szülei, Vlagyimir Spiridonovics Putyin és Marija Ivanovna szerény körülmények között nevelték. A második világháború alatt a család súlyos veszteségeket szenvedett: Putyin bátyja a leningrádi ostrom idején halt meg. Gyerekkorában visszahúzódó, de problémás viselkedésű fiúnak számított, akit a dzsúdó és a szambó sportágak fegyelmeztek és formáltak erős jellemmé. 1975-ben jogi diplomát szerzett a Leningrádi Állami Egyetemen, majd a KGB-nél kezdett dolgozni.

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin Fotó: ITAR-TASS POOL

Putyin 1985-ben az NDK-ba, Drezdába került, ahol szemtanúja volt a kelet-német rendszer összeomlásának és a berlini fal leomlásának.

1990-ben visszatért a Szovjetunióba, majd a kommunista rendszer bukása után a szentpétervári polgármester, Anatolij Szobcsak helyetteseként dolgozott. 1996-ban Moszkvába költözött, ahol gyorsan felívelt karrierje, és 1998-ban az FSZB (a KGB utódszervezete) vezetője lett.

1999-ben Borisz Jelcin miniszterelnökké nevezte ki. Rövid idő alatt országos ismertségre tett szert, főként a második csecsen háború kemény katonai fellépései miatt. Jelcin lemondása után, 2000-ben Putyin ideiglenes, majd megválasztott elnök lett.

Magánéletét zártan kezeli

Putyin 1983-ban házasodott össze Ljudmila Ocseretnajával, akitől két lánya született: Marija Voroncova és Katyerina Tyihonova. A házaspár 2013-ban elvált. Az orosz elnököt gyakran hozzák hírbe Alina Kabajeva egykori olimpiai bajnok tornásznővel, bár ezt a kapcsolatot hivatalosan sosem erősítették meg. Putyinról készültek már képek dzsúdóedzéseken, lovaglás közben, horgásztúrákon vagy szibériai vadászatokon. Ezzel a kemény, ugyanakkor természetközeli államfő képét erősíti.

Nemzetközi megítélés és elnöki ciklusai

Putyin alakja a világpolitikában megosztó: támogatói erőskezű, hazafias vezetőt látnak benne, míg ellenfelei autoriter, expanziós politikát folytató vezetőnek tartják.

Az első elnöki ciklus (2000–2004)

Putyin vezetése alatt Oroszország politikai és gazdasági stabilitásra tett szert. Az ország gazdasága növekedett, és a szovjet korszak öröksége, amelyben az orosz gazdaság mély válságban volt, fokozatosan háttérbe szorult.

A második elnöki ciklus (2004–2008)

Az újabb elnökválasztáson Putyin ismét győzött, de egyre inkább autoriter módszereket alkalmazott a politikai hatalom fenntartására. Az orosz demokrácia leépülését és a politikai szabadságjogok korlátozását kezdte kritizálni a nemzetközi közösség és az orosz belpolitikai ellenzék.

Dmitrij Medvegyev elnöksége (2008–2012) és harmadik ciklus (2012–2018)

Mivel az orosz alkotmány korlátozta az elnöki ciklusok számát, Putyin 2008-ban Dmitrij Medvegyevet jelölte ki utódjának. Medvegyev elnöksége alatt Putyin miniszterelnök maradt, ám de facto ő irányította az országot. 2012-ben Putyin ismét visszatért az elnöki posztra, és kezdetét vette a harmadik ciklusa, amely alatt a belső ellenállás és a nyugati szankciók egyre inkább fokozódtak.

A negyedik és ötödik ciklus (2018-tól)

Putyin negyedik ciklusa alatt Oroszország továbbra is nemzetközi politikai konfliktusok középpontjába került, különösen Ukrajnával és a NATO-val kapcsolatosan.