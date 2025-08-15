Vlagyimir Putyin, aki sosem adja fel

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin, Oroszország elnöke, 71 évesen immár ötödik ciklusát tölti Oroszország élén.
Putyin 1952. október 7-én született Leningrádban (ma Szentpétervár). Szülei, Vlagyimir Spiridonovics Putyin és Marija Ivanovna szerény körülmények között nevelték. A második világháború alatt a család súlyos veszteségeket szenvedett: Putyin bátyja a leningrádi ostrom idején halt meg. Gyerekkorában visszahúzódó, de problémás viselkedésű fiúnak számított, akit a dzsúdó és a szambó sportágak fegyelmeztek és formáltak erős jellemmé. 1975-ben jogi diplomát szerzett a Leningrádi Állami Egyetemen, majd a KGB-nél kezdett dolgozni.
Putyin 1985-ben az NDK-ba, Drezdába került, ahol szemtanúja volt a kelet-német rendszer összeomlásának és a berlini fal leomlásának.
1990-ben visszatért a Szovjetunióba, majd a kommunista rendszer bukása után a szentpétervári polgármester, Anatolij Szobcsak helyetteseként dolgozott. 1996-ban Moszkvába költözött, ahol gyorsan felívelt karrierje, és 1998-ban az FSZB (a KGB utódszervezete) vezetője lett.
1999-ben Borisz Jelcin miniszterelnökké nevezte ki. Rövid idő alatt országos ismertségre tett szert, főként a második csecsen háború kemény katonai fellépései miatt. Jelcin lemondása után, 2000-ben Putyin ideiglenes, majd megválasztott elnök lett.
Magánéletét zártan kezeli
Putyin 1983-ban házasodott össze Ljudmila Ocseretnajával, akitől két lánya született: Marija Voroncova és Katyerina Tyihonova. A házaspár 2013-ban elvált. Az orosz elnököt gyakran hozzák hírbe Alina Kabajeva egykori olimpiai bajnok tornásznővel, bár ezt a kapcsolatot hivatalosan sosem erősítették meg. Putyinról készültek már képek dzsúdóedzéseken, lovaglás közben, horgásztúrákon vagy szibériai vadászatokon. Ezzel a kemény, ugyanakkor természetközeli államfő képét erősíti.
Nemzetközi megítélés és elnöki ciklusai
Putyin alakja a világpolitikában megosztó: támogatói erőskezű, hazafias vezetőt látnak benne, míg ellenfelei autoriter, expanziós politikát folytató vezetőnek tartják.
- Az első elnöki ciklus (2000–2004)
Putyin vezetése alatt Oroszország politikai és gazdasági stabilitásra tett szert. Az ország gazdasága növekedett, és a szovjet korszak öröksége, amelyben az orosz gazdaság mély válságban volt, fokozatosan háttérbe szorult.
- A második elnöki ciklus (2004–2008)
Az újabb elnökválasztáson Putyin ismét győzött, de egyre inkább autoriter módszereket alkalmazott a politikai hatalom fenntartására. Az orosz demokrácia leépülését és a politikai szabadságjogok korlátozását kezdte kritizálni a nemzetközi közösség és az orosz belpolitikai ellenzék.
- Dmitrij Medvegyev elnöksége (2008–2012) és harmadik ciklus (2012–2018)
Mivel az orosz alkotmány korlátozta az elnöki ciklusok számát, Putyin 2008-ban Dmitrij Medvegyevet jelölte ki utódjának. Medvegyev elnöksége alatt Putyin miniszterelnök maradt, ám de facto ő irányította az országot. 2012-ben Putyin ismét visszatért az elnöki posztra, és kezdetét vette a harmadik ciklusa, amely alatt a belső ellenállás és a nyugati szankciók egyre inkább fokozódtak.
- A negyedik és ötödik ciklus (2018-tól)
Putyin negyedik ciklusa alatt Oroszország továbbra is nemzetközi politikai konfliktusok középpontjába került, különösen Ukrajnával és a NATO-val kapcsolatosan.