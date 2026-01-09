MÁVMÁV-VOLÁNBUSZ CSOPORTMÁV – HÉVMÁV vasútállomás

Balatonfürednél akadozik a vasúti közlekedés, pótlóbuszok járnak

Péntek hajnalban az észak-balatoni vonalon okoz jelentősebb fennakadást a téli időjárás, a többi vonalon azonban folyamatos a közlekedés – közölte a Mávinform.

Forrás: MTI2026. 01. 09. 7:49
A téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert – főként az erős széllel érintett térségekben – esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat. 

Pénteken az észak-balatoni vonalon, 

Balatonfüred térségében akadozik a közlekedés, Csajág és Balatonfüred között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Az  ország valamennyi Volán-buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Világgazdaság)

 

