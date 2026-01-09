Balatonfürednél akadozik a vasúti közlekedés, pótlóbuszok járnak

A téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert – főként az erős széllel érintett térségekben – esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.
Pénteken az észak-balatoni vonalon,
Balatonfüred térségében akadozik a közlekedés, Csajág és Balatonfüred között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Az ország valamennyi Volán-buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.
