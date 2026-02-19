Ukrajna egy neki kedvező kormányt akar Magyaroroszág élére

A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg egy részletet a washingtoni sajtótájékoztatójából. Ebben Orbán Viktor elmondta, Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen, lehetőleg olyan természetű zűrzavar, amelynek az árát az emberek fizetik meg, és így hozzá tudnak járulni egy nekik kedvező ukránbarát kormány létrehozásához.

Az a kérdés, hogy hogy tud Ukrajna hozzájárulni a magyar kormányváltáshoz. Ezen gondolkodnak Kijevben, és eszerint is járnak el. Ugye azt tudjuk, hogy finanszírozzák a Tiszát. Ez dokumentált és ismert dolog, aztán próbálkoznak azzal, amit most látunk, hogyha nem jön olaj Ukrajnából, és a magyar kormány nem tudná megoldani az ország energiaellátását olcsó olajjal, akkor a benzin ára fölmenne ezer forintra, és a rezsi is megugrana

– fogalmazott a miniszterelnök, számolt be róla lapunk is.

Borítókép: Orbán Viktor Washingtonban (Fotó: MTI)