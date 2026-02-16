liu shaoanggyorskorcsolyaKínamoon wonjunkínai

Liu Shaoang megrázó vallomása: Mindenkit cserben hagytam, nagyon sajnálom... + videó

Amint arról beszámoltunk, a milánói–cortinai téli olimpián hétfő délben a férfiváltók első elődöntős futamából a kínai és a magyar válogatott sem jutott be az A-döntőbe. A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang a kínai váltó utolsó embereként az utolsó körben megbotlott, ezen ment el az ázsiai staféta továbbjutása. Liu Shaoang drámai vallomást tett, és nem keresett kifogást.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16.
Az elődönő után a kínaiak, Liu Shaoang a 14-es sisakban Fotó: LI MING Forrás: XINHUA
Az 5000 méteres férfiváltó elődöntőjében a Major Dominik, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összetételű kvartettünk ellenfele a kvalifikációs sorozatot első helyen záró, Liu Shaoanggal felálló kínai, a házigazda olasz, valamint az ugyancsak nagyon erős kanadai váltó volt. Tizenkét körrel a vége előtt Major Dominik kicsúszott, más pedig nem esett el, és ez megpecsételte a sorsunkat. A végén a kanadai, a kínai és az olasz váltó befutóembere hatalmas csatát vívott egymással, de főleg a második helyért Liu Shaoang – a kínaiak rá tettek fel mindent – és Pietro Sighel. S bár inkább Liu Shaoang volt kedvezőbb helyzetben, az utolsó körben megingott, az olasz pedig elment mellette. Az A döntőbe a kanadaiak és az olaszok jutottak be. Liu Shaoangnak már több balszerencsés esete volt Milánóban, de az igazi dráma neki is Kínának is az, ami most a férfiváltó elődöntőjében történt. A másik ágon a dél-koreaiak és a hollandok jutottak be az A döntőbe.

Csalódott kínaiak, a 14-es sisakban Liu Shaoang
Csalódott kínaiak, a 14-es sisakban Liu Shaoang Fotó: LI MING / XINHUA

Liu Shaoang nem keres kifogást

Sokan úgy vélték, Liu Shaoang megbillenését az okozhattta, hogy a kanyarban kitört a jég alatta, de ő nem keresett kifogást, amikor a kínai médiának nyilatkozott. A kínai beszámolók szerint az elődöntő után lehajtott fejjel lépett be a vegyes zónába, és halkan ezt mondta:

– Mindenki nagyon jól teljesített, de amikor rám került a sor, én elbuktam. Az utolsó két körben már kicsit feszültnek éreztem magam a kanyarokban, és végül hibáztam. Mindenkit cserben hagytam, ez az én felelősségem. A társaimtól is elvettem a lehetőséget, hogy az A-döntőben szerepelhessenek.
Szeretnék mindenkitől elnézést kérni. A csapatunk képes lett volna érmet nyerni, ez volt a legerősebb számunk, és mindegyikünk akkor lett volna igazán boldog, ha együtt, csapatként tudunk nyerni. Nagyon együtt vagyunk csapatként, de én ma hibáztam, ezért még egyszer szeretnék mindenkitől elnézést kérni – idézi Liu Shaoang szavait a Xinhua hírügynökség.

A verseny során az egyik kanadai olyan mozdulatot tett, amiből úgy tűnt, hogy meglökte Li Ven-lungot, de a főbíró – a magyar Kövér Balázs – ezt nem büntette. Li Ven-lung így magyarázta a történteket: – Én voltam elöl, és nem láttam, mi történik mögöttem. Megelőztek és nekiütköztek a fenekemnek, de nem szándékosan löktek meg.

Liu Shaoang az esetről ezt mondta: – Ekkor a helyzet már nagyon kaotikus volt, és ilynkor néhány ütközés normálisnak számít. S nem arról kell beszélni, hogy szerencséről vagy balszerencséről van-e szó. Itt arról van szó, hogy ki korcsolyázik jobban és stabilabban.

Az elődöntős futam a magyar és a kínai váltóval:

Ma ese műkorcsolyában a párosok között érmeket osztanak, és a magyar színekben a honosított, orosz születésű Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó a tegnapi parádés rövid programja után a szenzációs negyedik helyen áll!

 

