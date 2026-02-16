Liu Shaoang megrázó vallomása: Mindenkit cserben hagytam, nagyon sajnálom... + videó

Az 5000 méteres férfiváltó elődöntőjében a Major Dominik, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összetételű kvartettünk ellenfele a kvalifikációs sorozatot első helyen záró, Liu Shaoanggal felálló kínai, a házigazda olasz, valamint az ugyancsak nagyon erős kanadai váltó volt. Tizenkét körrel a vége előtt Major Dominik kicsúszott, más pedig nem esett el, és ez megpecsételte a sorsunkat. A végén a kanadai, a kínai és az olasz váltó befutóembere hatalmas csatát vívott egymással, de főleg a második helyért Liu Shaoang – a kínaiak rá tettek fel mindent – és Pietro Sighel. S bár inkább Liu Shaoang volt kedvezőbb helyzetben, az utolsó körben megingott, az olasz pedig elment mellette. Az A döntőbe a kanadaiak és az olaszok jutottak be. Liu Shaoangnak már több balszerencsés esete volt Milánóban, de az igazi dráma neki is Kínának is az, ami most a férfiváltó elődöntőjében történt. A másik ágon a dél-koreaiak és a hollandok jutottak be az A döntőbe.

Csalódott kínaiak, a 14-es sisakban Liu Shaoang Fotó: LI MING / XINHUA

Liu Shaoang nem keres kifogást

Sokan úgy vélték, Liu Shaoang megbillenését az okozhattta, hogy a kanyarban kitört a jég alatta, de ő nem keresett kifogást, amikor a kínai médiának nyilatkozott. A kínai beszámolók szerint az elődöntő után lehajtott fejjel lépett be a vegyes zónába, és halkan ezt mondta:

– Mindenki nagyon jól teljesített, de amikor rám került a sor, én elbuktam. Az utolsó két körben már kicsit feszültnek éreztem magam a kanyarokban, és végül hibáztam. Mindenkit cserben hagytam, ez az én felelősségem. A társaimtól is elvettem a lehetőséget, hogy az A-döntőben szerepelhessenek.

Szeretnék mindenkitől elnézést kérni. A csapatunk képes lett volna érmet nyerni, ez volt a legerősebb számunk, és mindegyikünk akkor lett volna igazán boldog, ha együtt, csapatként tudunk nyerni. Nagyon együtt vagyunk csapatként, de én ma hibáztam, ezért még egyszer szeretnék mindenkitől elnézést kérni – idézi Liu Shaoang szavait a Xinhua hírügynökség.

A verseny során az egyik kanadai olyan mozdulatot tett, amiből úgy tűnt, hogy meglökte Li Ven-lungot, de a főbíró – a magyar Kövér Balázs – ezt nem büntette. Li Ven-lung így magyarázta a történteket: – Én voltam elöl, és nem láttam, mi történik mögöttem. Megelőztek és nekiütköztek a fenekemnek, de nem szándékosan löktek meg.